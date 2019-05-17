Инвестиции в отпуске. Какие акции добавить в свой портфель, чтобы не беспокоиться о нем все лето

Перед отпуском всегда много забот – сдать дела на работе, собрать чемодан, не забыть купить страховку и продумать логистику своего путешествия. В такие минуты суеты важно ничего не упустить. В том числе, не забыть о своем инвестиционном портфеле. У трейдеров есть поговорка «Sale in May and go away» – продавай и уезжай с чистой душой в отпуск. Однако, по мнению Вадима Остапенко, директора филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске, в этом случае может быть и совсем другой подход.
– Вместо продажи бумаг стоит добавить в свой инвестиционный портфель несколько акций, которые имеют долгосрочный потенциал и меньше подвержены конъюнктуре, в том числе, сезонной. Предлагаю обратить внимание на несколько таких компаний.
Начнем с простого – с российского фондового рынка. По-прежнему актуальными выглядят акции Газпрома: прошлогодние рекорды поставок газа в Европу могут быть побиты, объемы имеют все шансы приблизиться к 200 млрд куб.м. Одновременно Газпром находится на пороге крупных и значимых событий: запуск трех транспортных коридоров: Турецкого потока (31 млрд куб.м.), Северного Потока-2 (55 млрд куб.м.) и Силы Сибири (38 млрд куб.м.). То есть через год экспорт газа может увеличиться на 40-50 %. Не стоит забывать и о стабильной дивидендной политике газового гиганта! 20 % чистой прибыли по МСФО пустил Газпром на выплату дивидендов в 2018 году, что подразумевает дивидендную доходность порядка 6,5 %. К 2021 году компания планирует завершить свои масштабные строительные проекты и направлять порядка 50 % чистой прибыли на выплаты дивидендов акционерам.
Недавние события пошатнули стабильные котировки Boeing. Еще пару месяцев назад одна акция стоила $440, сейчас – порядка $375, и это после определенного отскока. Между тем, фундаментально у компании все идет совсем не так плохо, наоборот, производителю едва ли не самых известных самолетов в мире есть куда расти. Кроме того, нынешнее снижение конъюнктурно еще и потому, что в целом бизнес компании диверсицифирован и не завязан исключительно на пассажирские перевозки. В нем есть и другие важные направления, в частности, оборонное и аэрокосмическое, которые также выступят в долгосрочной перспективе источниками развития.
В качестве среднесрочной и долгосрочной идеи неплохо выглядят и акции не очень известного в России, но легко узнаваемого в США производителя медицинского оборудования Medtronic. Хотя темпы роста не выглядят впечатляющими, Medtronic умело действует на рынке благодаря слияниям и поглощениям, получая от них импульсы для дальнейшего развития. С 2016 года компания провела 16 сделок M&A, две из которых будут завершены в ближайшие месяцы. Операционная маржинальность за четыре года увеличилась с 15 % до 21 %, что при размерах бизнеса в $140 млрд начинает приносить свои плоды.
И, конечно, какие перелеты и путешествия без чашечки кофе! Вот и «летний портфель» не обойдется без «кофеина»: акции всемирной сети кофеен Starbucks добавят в него стабильности: хотя по оценкам экспертов, потенциал компании не очень высокий, сама бумага в среднесрочной и долгосрочной перспективе гораздо менее подвержена волатильности, чем эмитенты с высоким прогнозным потенциалом. Кроме того, Starbucks обладает эффективно выстроенным бизнесом, а это важный фактор для любого инвестора.
Подробности можно узнать в офисе ИК «Фридом Финанс» в г. Иркутске.
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