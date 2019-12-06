В 12 городах и районах Иркутской области в полном объеме заработала Система-112

«Ростелеком» исполнил контракт по резервированию регионального центра обработки вызовов, в результате чего в городах Братске, Усть-Илимске, Иркутске, Усолье-Сибирском, а также Братском, Иркутском, Усть-Илимском, Ольхонском, Нижнеудинском, Усть-Кутском и Чунском районах заработал единый номер «112».

Теперь в этих муниципальных образованиях на звонки по номеру «112» будут реагировать службы: пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции (МВД), медицины катастроф, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и «Антитеррор».

Использование единого номера сокращает время реагирования на сигнал населения о бедствии соответствующие экстренные оперативных служб. Благодаря этому снизится социальный и экономический ущерб из-за последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций.

«После завершения работ на всей территории области будет действовать единый номер «112», на который можно звонить как со стационарного, так и с сотового телефонов, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Попадая в экстремальные условия, люди часто теряются и не знают, к кому в первую очередь обращаться за помощью. Операторы Системы-112 фиксируют звонок и сами принимают решение о переадресации в нужные службы. В определённых ситуациях это позволит спасти жизнь пострадавшим».

«Ростелеком» как генеральный подрядчик, поставщик связи и вычислительной инфраструктуры реализует проекты комплексной безопасности регионального и муниципального уровня на базе собственной высокоскоростной сети передачи данных во многих регионах страны. Компания строит системы видеонаблюдения и видеофиксации правонарушений, мониторинга транспортных средств и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,2 млн пользователей, из которых свыше 5,3 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».