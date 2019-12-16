В Тайшетском районе осудили 3 жителей за кражу автомобилей на 7,2 млн. рублей

Вступил в силу приговор Тайшетского городского суда в отношении 3 местных жителей. Их обвинили в краже 12 единиц автотранспорта на сумму около 7,2 млн. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Кроме того, установлено, что преступники незаконно проникли в помещение двух гаражей, похитили снегоболотоходы, а послепродали их в Чунском района.

В результате преступлений 7 гражданам и 7 юридическим лицам причинен ущерб на общую сумму около 7,2 млн. рублей.

Тайшетский суд 2 июля приговорил подсудимых к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на срок от 3 до 7 лет. Все осужденные его обжаловали. Областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб.