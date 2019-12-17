Россия: итоги 2019

Завершается 2019 год, который однозначно прошел для России со знаком плюс, считает Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари».

– С нашей точки зрения, главным достижением стал результат фондового рынка. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС показали очень хороший результат. Оба наших таргета – 3000 по индексу МосБиржи, и 1500 по индексу РТС– взяты.

Мало кто верил в возрождение рынка акций во время валютного кризиса в далеком 2014 году. Особо следует выделить новую дивидендную политику «Газпрома». Отчисление половины консолидированной чистой прибыли на дивиденды полностью соответствует мировым стандартам «голубых фишек». Последней «темной лошадкой» в российской экономике остается «Сургутнефтегаз». Структура акционерного капитала и денежная позиция в размере $51 млрд очень волнует инвесторов.

Несмотря на панические настроения начала года, рост цен на бензин, подъем НДС, правительство победило инфляцию. Сейчас она находится ниже таргета Банка России в 4%. Что позволило снизить ключевую ставку регулятора до 6,25%. Безработица по итогам года будет 4,6-4,7% от экономически активного населения. Экономическая теория говорит, что целевым уровнем безработицы является 6%. Рубль стабилен, и если бы не бюджетное правило, то курс был бы около 50 руб. за доллар США. Запуск силы «Силы Сибири», скорый старт «Северного потока-2» и «Турецкого потока» значительно повысили энергобезопасность страны. А соглашения ОПЕК+ обеспечило комфортные цены на энергоносители. Международные резервы России подбираются к $550 млрд.

Россия упрочила свои позиции в Сирии, укрепило сотрудничество с Турцией. Отдельно стоит выделить начало интеграции с Беларусью и транзит власти в Казахстане. Казахстан – главный партнер России на постсоветском пространстве.

Ну и, конечно, ложка дегтя: клубный российский футбол – это полный провал на международной арене. Весь год шли разговоры об IPO и/или продаже московского «Спартака». В итоге Леонид Федун предложил мудреную и не совсем ясную схему. Однако спортивный результат «Спартака» ниже плинтуса – 10 место в национальном чемпионате. Отметим, что суммарно на «Спартак» Федун потратил более 1 млрд евро.