Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам на иномарки с пробегом

Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования для покупателей иномарок с пробегом. Теперь клиент может получить кредит на покупку сертифицированного автомобиля иностранного производства с пробегом на тех же ценовых условиях, что и для новых автомобилей.

Сертифицированный автомобиль – автомобиль с пробегом, прошедший комплексную техническую и юридическую проверку у специалистов официального дилера и получивший заключение о соответствии требованиям специальных программ автопроизводителей или дилеров. При этом возраст автомобиля не должен превышать 15 лет на момент окончания срока кредитования.

Новые ценовые условия кредитования на покупку сертифицированных автомобилей распространяются на программы Банка УРАЛСИБ: «СКАЗКА – без КАСКО», «АВТОПАРТНЕР».

В качестве документа, подтверждающего сертификацию, выступает сертификат или гарантийное письмо дилера/автопроизводителя. Полный список ключевых партнеров Банка УРАЛСИБ, размещен на сайте Банка в разделе «Документы».

Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».