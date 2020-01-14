10 проектов Иркутской области получили финансирование Фонда развития промышленности на сумму более 2 млрд рублей

В 2019 году в Фонд развития промышленности Иркутской области (ФРП) было подано 43 заявки, 32 из которых претендовали на программы совместных займов и 11 — на федеральные займы. В итоге 10 проектов на сумму займов в размере 2, 198 млрд рублей получили финансирование ФРП.

Напомним, что основная задача фонда — предоставление займов промышленным компаниям на льготных условиях в целях развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств и перехода на наилучшие доступные технологии. Учитывая высокую изношенность основных производственных фондов предприятий Иркутской области (46,4%), неудивительно, что большинство претендующих на заем проектов направлено на модернизацию производства.

2019 год: 10 проектов в регионе получили финансирование

По программе совместных займов, когда привлекаются средства федерального и областного фондов, поддержку получили проекты 2 компаний:

ООО «Биотопливо-Иркутск» в размере 61,47 млн.рублей — на организацию производства топливных гранул в Иркутске

ООО «ПИК БИО». Средства займа в размере 38,7 млн.рублей использовались при строительстве завода по производству топливных гранул в Усть-Илимске, который собственники готовы открыть в январе 2020 года.

По программам федеральных займов в 2019 году было одобрено 8 проектов на общую сумму 2,098 млрд рублей.

2 займа по 50 млн.рублей получила иркутская компания «Фармасинтез» по программе «Маркировка лекарств»;

ООО «Газпром бурение» получило 3 займа по программе «Лизинговые проекты» для приобретения буровых установок российского производства в сумме 940,9 млн. рублей;

ООО «ИНК-Сервис» также получило 3 займа в сумме 1057,3 млн.рублей по программе «Лизинговые проекты» на приобретение буровых установок российского производства.

2020 год: новые заявки уже поданы

Есть задел и на год наступивший: уже подписаны договоры займа с ООО «Палп-Норд» на создание завода по производству фанеры в с.Дундай Боханского района и с АО «Мадера» на модернизацию экспортно-ориентированного лесоперерабатывающего завода по глубокой переработке древесины. В первом случае это будет совместный заём ФРП области и федерации на сумму 100 млн. рублей. Во втором – федеральный заём в размере 300 млн.рублей.

Одобрение зависит от экспертизы проекта

Напомним, что ФРП предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей. Конкуренция среди промышленных предприятий страны на столь льготные условия кредитования высока, и одобрение заявки на заемные средства во многом зависит от того, насколько правильно, тщательно и профессионально проведена экспертиза проекта, составлена документация, раскрыта суть проекта, обозначены перспективы.

В настоящее время ФРП Иркутской области проводит комплексную экспертизу ряда проектов по глубокой переработке древесины в Иркутском, Качугском, Осинском и Усть-Илимском районах, производству упаковки в Иркутском районе, изготовлению трубопроводов в Иркутске и продукции для химической и фармацевтической промышленности в Шелехове.

Распоряжение о создании ФРП в Иркутской области было подписано в 2016 году, полноценно работать Фонд стал в 2017. Всего за три года областной ФРП обеспечил Иркутской области место в ТОП-10 регионов страны по количеству профинансированных Фондом развития промышленности проектов среди почти 70 субъектов федерации, в которых были заключены договоры на льготные займы с участием ФРП. За это время было профинансировано 17 проектов из Иркутской области с общей суммой займов на сумму в 4 млрд рублей, 10 из которых - только в 2019 году.