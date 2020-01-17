С начала года 18 автопроизводителей изменили цены на автомобили

Обновление прайс-листов пока затронуло только 18 автомобильных брендов из 52 официально представленных на российском рынке. Сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на исследование «Цена Авто».

Подорожал весь модельный ряд у отечественной марки LADA (от 5 до 23 тыс. руб.), китайской Foton (от 50 до 99 тыс. руб.), японской Suzuki (+50 тыс. руб.) и шведской Volvo (+30 тыс. руб.).

Некоторые бренды повысили цены на большую часть моделей из своей продуктовой линейки –Citroen (от 12 до 80 тыс. руб.), Hyundai (от 15 до 50 тыс. руб.), MINI (от 40 до 351 тыс. руб.), Renault (от 19 до 77 тыс. руб.), Skoda (от 8 до 244 тыс. руб.), Subaru (от 20 до 30 тыс. руб.), Volkswagen (от 21 до 118 тыс. руб.).

Другие марки ограничились лишь несколькими моделями – Chevrolet (от 3 до 35 тыс. руб.), Genesis (+50 тыс. руб.), Jeep (от 75 до 200 тыс. руб.), Lexus (о+25 тыс. руб.) и Mercedes-Benz (от 100 до 400 тыс. руб.).

А вот у двух брендов было отмечено разнонаправленное изменение цен. Одна из комплектаций Mitsubishi Pajero Sport стала доступнее на 26 тыс. руб., при этом весь остальной модельный ряд подорожал на сумму от 10 до 30 тыс. руб. У французского Peugeot сразу две модели стали дешевле на 78 – 100 тыс. руб., а еще одна – получила прибавку в размере 20 – 30 тыс. руб.