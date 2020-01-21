Обучение в «Банковской школе» Примсоцбанка во Владивостоке начнется в феврале

Примсоцбанк объявил набор учеников на обучение в рамках проекта «Банковская школа». Прием заявок ведется до 5 февраля 2020 года, старт обучения запланирован на 10 февраля.

Ученики «Банковской школы» в течение двух месяцев очного обучения изучат основы банковского дела, стандарты обслуживания клиентов, улучшат навыки продаж. Помимо теоретической части, студенты смогут поработать с реальными клиентами во время стажировки в тех подразделениях банка, куда будут трудоустроены после успешного окончания обучения.

«Сочетание необходимой теории с практическими стажировками позволяет быстро подготовить специалиста, способного обслуживать клиентов по всем стандартам банка. Выверенная годами система обучения позволяет ежегодно выпускать несколько десятков специалистов, успешно работающих в различных подразделениях банка», — рассказала Светлана Борисенко, куратор проекта и начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Обучение бесплатное, студентам выплачивается стипендия в размере МРОТ (12 130 рублей по состоянию на 13 января 2020 года). Для поступления в «Банковскую школу» Примсоцбанка требуется высшее (в том числе и неоконченное) или среднее специальное образование, а также интерес к финансовой сфере и стремление к профессиональному росту в крупнейшем банке Приморского края.

Примсоцбанк восьмой год подряд становится обладателем статуса «Привлекательный работодатель» по версии портала Superjob.ru. Данный статус подтверждает высокий уровень доверия соискателей, высокий уровень узнаваемости компании и имидж перспективной компании для построения карьеры.

Записаться на бесплатное обучение можно до 5 февраля по телефону: +7 (423) 242-42-42, доб. 2076 или по электронной почте: hr@pskb.com. Также заявку можно подать онлайн на сайте банка.