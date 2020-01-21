Российский фондовый рынок способен на стремительный рост на фоне смены правительства - аналитики

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков принял участие в онлайн-конференции «Российский рынок акций – горячее зимнее ралли». По его мнению, несмотря на отставку правительства и ралли в конце прошлого года, российский рынок ещё способен на стремительный рост.

Пока мировые биржи нервничали из-за ситуации на Ближнем Востоке, индекс МосБиржи двигался к новым максимумам, несмотря на негативный геополитический фон. Одной из главных тем последних дней стало ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию, в котором Владимир Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл, и последующая отставка правительства. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков отмечает, что ожидания коррекции рынка могут быть напрасными, так как одной из целей смены правительства является ускорение экономического роста: «Эта тенденция затем отражается и на значениях рыночных индикаторов. На текущий момент наш рынок нельзя назвать слишком перегретым. Его дивидендная доходность за 12 месяцев находится на уровне около 6,3%-6,4%, что превышает ставку ЦБ РФ. Поэтому на какую-либо “нормальную” коррекцию я бы не рассчитывал. Тем более если связывать коррекцию с новым кабинетом министров».

На этом фоне Кочетков отмечает, что вырасти способны акции компаний из разных секторов экономики: «Инвесторам можно присмотреться к “Газпрому”, поскольку он планирует нарастить дивидендные выплаты до 20-30 рублей на акцию в перспективе 1-3 лет. Интерес представляют акции АФК “Система”, поскольку компания весьма успешно справилась с долговым кризисом, который возник из-за обязательств по иску “Роснефти” из-за “Башнефти”. Также в перспективе ближайших лет компания может вернуться к нормальной дивидендной политике. Соответственно, потенциал у бумаги есть. Впрочем, даже участник текущего ралли – “ЛУКОЙЛ” – способен преподнести сюрпризы. Кроме того, металлурги все еще относительно дешевы по сравнению с другими».

Возможен рост и у акций электроэнергетических компаний. «Этот сектор пока недооценён относительно рынка. Приоритетом у нас пользуются “Интер РАО”, “ФСК ЕЭС”, ОГК-2, “ЭНЕЛ Россия”, “Мосэнерго”, “Ленэнерго”. Дивидендная доходность бумаг выше рынка, все они имеют потенциал переоценки при дальнейшем росте индексов», – полагает ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Благоприятная ситуация складывается в бумагах крупнейших российских банков. «У акций Сбербанка еще сохраняется потенциал роста. Однако они переходят из списка историй роста в список акций стоимости. Дальнейшая динамика бумаг Сбербанка будет определяться непосредственными финансовыми результатами и тем, как компания будет делиться с акционерами своей прибылью. На мой взгляд, потенциал обыкновенных акций ограничивается прибавкой около 10-15% в ближайшие 12 месяцев. Акции ВТБ мы рекомендовали покупать, когда они стоили меньше 4 копеек. Пока потенциал сохраняется, но рост может задержаться на какое-то время. У ВТБ не всё хорошо с эффективностью операционных расходов, но вероятно, что цифровые технологии помогут решить эту проблему. В остальном ВТБ — скорее дешевая бумага, чем дорогая».