Азиатско-Тихоокеанский Банк представил инновационный валютообменный терминал самообслуживания

Банк запустил совершенно новый специализированный монофункциональный терминал, осуществляющий обмен валюты в автоматическом режиме.

Современный и технологичный аппарат позволяет экономить время и в считанные минуты проводить операции покупки/продажи долларов США и евро в объеме, эквивалентном 40 000 рублей. Перевод сдачи осуществляется на номер мобильного телефона.

Чтобы воспользоваться устройством, достаточно являться абонентом одного из операторов «большой четвёрки» (Мегафон, МТС, Билайн, Tele2). Действующие же клиенты АТБ смогут совершать операции обмена валюты полностью в дистанционном режиме.

На сегодняшний день новое устройство запущено в пилотном режиме и размещено в Московском филиале на Вознесенском переулке в кассовой зоне. Воспользоваться устройством можно в часы работы отделения.

Внедрение терминалов автоматического обмена валюты позволит расширить инфраструктуру по оказанию различных банковских услуг. В течение 2020-2021 годов запланировано техническое усовершенствование валютообменных машин и расширение географии их установки.