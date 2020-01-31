Банк «Солидарность» начал подключать клиентов к Alipay

Банк «Солидарность» дает возможность принимать платежи двумя самыми популярными китайскими платежными сервисами.

В 2018 году Банк «Солидарность» обеспечил клиентам прием оплаты с помощью китайского платежного сервиса WeChat Pay*.

В конце 2019 года, Банк расширил предложение по эквайрингу, обеспечив клиентам подключение к китайскому платежному сервису Alipay*.

Теперь Банк «Солидарность» дает возможность принимать платежи двумя самыми популярными китайскими платежными сервисами.

WeChat Pay и Alipay привычны для граждан КНР и дают им возможность чувствовать себя комфортно при совершении оплаты в российских магазинах, ресторанах, гостиницах или местах отдыха. Данными сервисами пользуется более миллиарда граждан Китая.

В основе работы данных платежных сервисов лежит технология оплаты через QR-код.

(* - услуга предоставляется в рамках участия Банка в Платежной системе «Sendy»).