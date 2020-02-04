Облигации способны приносить доход выше вклада даже при снижении ключевой ставки - аналитики

Начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев принял участие в онлайн-конференции «Рынок облигаций – стратегии на 2020 год». По мнению эксперта, российские облигации способны приносить доход выше банковского вклада при дальнейшем снижении ключевой ставки Центробанком. В 2020 году он советует размещать средства в облигациях федерального займа с короткой дюрацией. Определенный интерес представляют корпоративные выпуски, которые обладают достаточной надежностью.

В условиях неустойчивости фондовых площадок многие инвесторы осторожничают и стремятся обеспечить сохранность инвестиций, перекладывая деньги в облигации с доходностью, превышающей ставки по депозитам. Константин Бушуев подтверждает эффективность этой стратегии: «Все последние годы облигации давали доходность инвесторам заметно выше доходностей по депозитам. Реальные (за вычетом инфляции) доходности облигаций остаются высокими».

В то же время эксперт отмечает, что инвестору необходимо учитывать множество факторов при выборе облигаций: «Важно следить за динамикой инфляции, денежно-кредитной политикой ЦБ, уровнями рисков и кредитными спредами, уровнями процентных ставок на рынке и кредитным качеством конкретных эмитентов».

На фоне снижения ставки Банком России Бушуев рекомендует перекладывать деньги в бумаги с небольшим сроком: «С высокой вероятностью цикл завершится в этом году. Снижение базовой ставки может составить еще 0,5-0,75 процентных пункта. На фоне развития истории с коронавирусом возможна коррекция рынка. В этой ситуации стоит обратить внимание на облигации с короткой дюрацией. Например, облигации федерального займа (ОФЗ) выпуска 26214 с погашением в мае этого года или более длинные ОФЗ 26205. Стоит понимать, что в ОФЗ с постоянным доходом в целом уже заложены возможные будущие снижения инфляции/базовой ставки. ОФЗ с переменным купоном агрессивно покупать сейчас скорее рано».

Тем, кого не устраивает доходность по ОФЗ, аналитик «Открытие Брокер» советует присмотреться к коротким корпоративным облигациям, а среди высокодоходных размещений нужно выбирать более надежные: «Есть интересные размещения государственных российских банков. Среди высокодоходных рисковых бондов интересно смотрятся размещения «Кредит Европа банка», строительной компании ЛСР, «Московского кредитного банка», «Промсвязьбанка», «Совкомбанка».