Британские ученые дали рынку повод для оптимизма

В среду фондовые биржи Европы проводят торги на положительной территории. Так, по состоянию на 18:50 немецкий индекс DAX растет на 1,21%, французский CAC40 прибавляет 0,8%, британский FTSE поднимается на 0,59%. Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в «зеленой зоне», прибавляя в пределах 0,5%. Поводом для оптимизма послужили надежды инвесторов на скорый прорыв в поиске лекарства от коронавируса, отмечает Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»:

- Так, по сообщению телеканала SkyNews, ученые из Британии близки к завершению создания вакцины против вируса, в то время как их китайские коллеги уже подали заявку на применение американского препарата Remdesivir, для лечения заболевших пневмонией. Во вторник ситуацию вокруг коронавируса прокомментировал советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, заявивший, что события в Китае окажут на экономику США минимальное влияние и людям не о чем волноваться.

Индекс МосБиржи прибавил 0,54%, индекс РТС вырос на 0,86%. В лидерах роста были бумаги «Аэрофлота» (+4,93%) и ФСК ЕЭС (+2,47%), а в аутсайдерах привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-1,14%) и «Полюса» (-0,64%). В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3100 и 3080 пунктов, сопротивление находится на уровне 3150 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 154000 и 151000 пунктов. Сопротивление –159000 пунктов. Сегодня на фоне роста валют развивающихся рынков рубль продолжил укреплять свои позиции, вплотную подойдя к уровню 62,5 за доллар. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,50 и 62,25. Сопротивления — 62,90 и 63,15.

Цены на нефть марки Brent сегодня растут в пределах 4%, поддерживаемые сообщениями о том, что ОПЕК+ рассматривает дальнейшее сокращение добычи, в попытках остановить потенциальное снижение глобального спроса на «черное золото». Однако говорить о сломе нисходящего движения во фьючерсном контракте Brent пока преждевременно, так как для смены тенденции котировкам нужно уверенно закрепиться над уровнем $56.