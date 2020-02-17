Райффайзенбанк предлагает ипотеку по ставке 4,99% для семей с особыми детьми

Райффайзенбанк расширяет программу льготной ипотеки, субсидируемой государством. Теперь на ставку 4,99% могут претендовать семьи, в которых есть ребёнок с особенностями развития.

«При этом не имеет значения его год рождения или количество детей в семье. Для того, чтобы получить льготы, достаточно одной справки, подтверждающей состояние здоровья особого ребёнка. Подать заявку на ипотеку и получить одобрение можно быстро и просто в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка», — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для других регионов России.

Семьи, которые оформили ипотеку ранее, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые уже рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.

Подробнее об условиях программы семейной ипотеки можно узнать на сайте.