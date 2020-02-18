В январе жители Приангярья чаще покупали жилье, реже – получали в дар

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 31,4 тыс. прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости в январе. Это меньше показателей прошлого года, когда ведомством было оформлено более 43 тыс. прав. Об этом сообщили в ведомстве.

В том числе, в январе было зарегистрировано 8,3 тыс. прав на жилые помещения, 5,4 тыс. прав на земельные участки, 24 права на машино-места.

По данным управления, жильё граждане чаще покупали, реже – получали в подарок. Так, в январе 3,8 тыс. прав на жилые помещения оформлено по договорам купли-продажи (мены), 1,3 тыс. прав - на основании наследования и только 750 прав - по договорам дарения имущества.

Также в январе ведомство зарегистрировало 305 договоров участия в долевом строительстве, по 28 из которых предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счет эскроу.

Более 5,5 тыс. заявлений на регистрацию прав поступило в ведомство в электронном виде. Это в три раза больше чем в январе 2018 года, когда было принято 1,7 тысяч электронных пакетов документов.

По итогам прошлого месяца средний фактический срок регистрации прав на недвижимость в регионе составил два дня, по документам, поданным в многофункциональном центре, - четыре дня. Это в несколько раз меньше срока, установленного законом.