Коронавирус не щадит мировые рынки - ИАЦ «Альпари»

В понедельник, 24 февраля, на мировых фондовых рынках царила паника, причиной которой стал опять всё тот же вирус Covid-19. В Италии и в ряде азиатских стран резко увеличилось число заболевших вызванной этим вирусом пневмонией, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что вспышка коронавируса может перерасти в пандемию, а МВФ предупредил о замедлении роста мировой экономики в 2020 году в связи с последствиями распространения вируса. Как результат, индекс Dow 30 в понедельник обвалился на 3,56%, S&P 500 — на 3,35%, а индекс Nasdaq — на 3,71%. Большинство азиатских фондовых рынков сегодня с утра в «красном», отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари».

В России 24 февраля был дополнительный выходной день в связи с празднованием в воскресенье Дня защитника Отечества, поэтому обвал, случившийся в понедельник на мировых рынках, нас пока не затронул. А в пятницу, 21 февраля, индекс МосБиржи снизился на 0,61%, до 3106,03 пункта, а индекс РТС упал чуть сильнее на 0,72%, до 1524,71 пункта. На падающем рынке всех поразили ростом акции энергокомпании «ТГК-2», подорожавшие в пятницу на 5,34% в отсутствие существенных новостей. Не исключено, что новости появятся позже, либо что бумаги выросли из-за появления крупного покупателя, о котором пока рынку неизвестно. Также подорожали в пятницу акции золотодобывающих компаний «Полюс» (+3,75%) и группы Polymetal (+3,74%), что может быть связано с высокими ценами на золото. Динамику хуже рынка показали акции «Яндекса», подешевевшие на 2,56%, а также акции «ИнтерРАО», потерявшие в стоимости 2,05%. Ожидаем, что сегодня индекс РТС будет колебаться в рамках 1510-1530 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 3100-3130 пунктов.

Цена нефти сорта Brent дешевеет с пятницы, в понедельник она рухнула на фоне обвала мировых рынков на 3,9%, до $55,52 за баррель. Дешевеет и техасская WTI, потерявшая в понедельник тоже 3,9% и упавшая до $51,26 за баррель. Коронавирус не щадит никого, однако, сообщения американских СМИ о разногласиях в ОПЕК+, пусть даже не подтверждённые официально, добавляют нефтяному рынку пессимизма. Однако сегодня с утра цена Brent корректируется вверх и дорожает на 0,7%, а цена WTI прибавляет 0,76%. Прогнозируем на сегодня цену Brent в рамках $55,5-57 за баррель.