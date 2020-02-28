Уровень 67,10 может стать пределом падения рубля - аналитики

Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»:

Фондовые площадки

В четверг европейские фондовые биржи проводят торги на отрицательной территории. Так, по состоянию на 18:50 немецкий индекс DAX снижается на 3,51%, французский CAC40 теряет 3,86%, британский FTSE падает на 3,83%. Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в «красной зоне», теряя 2,54%. Падение демонстрируют большинство мировых фондовых рынков, а сырьевые площадки даже опережают всех остальных. Текущая ситуация напоминает сиквел «страх эпидемии 2.0». Инвесторы опасаются, что заражения коронавирусом приобретут масштаб пандемии. Согласно последним данным, уже выявлены первые случаи заболевания в Греции и Южной Америке, а число новых инфицированных за пределами Поднебесной превысило число заболевших внутри страны. Ситуацию усугубляет откачка ликвидности с рынка Минфином США, который с конца января за счет размещения облигаций изъял свыше $264 млрд, и теперь рынкам остается уповать лишь на новые стимулы от американского Центробанка и Народного банка Китая.

Индекс МосБиржи потерял 3,37%, индекс РТС обвалился на 5,13%. В лидерах роста были бумаги «М.Видео» (+3,6%) и «Полюса» (+3,26%), а в аутсайдерах акции «ЧЗПСН» (-12,12%) и «Сургутнефтегаза» (-8,98%).

В настоящий момент локальные поддержки в рублёвом индикаторе расположены на отметках 2900 и 2875 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 138000 и 136000 пунктов. Сопротивление –142000 пунктов.

Сегодня на фоне обвального падения цен на энергоносители и негативной динамики валют развивающихся рынков рубль продолжил сдавать свои позиции превысив отметку 66 за доллар. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 66 и 65,80. Основное сопротивление уровень — 67,10, который с учетом текущих условий видится как предел ослабления рубля.

Рынок нефти

В четверг мировые цены на нефть теряют в пределах 4%, а котировки фьючерсного контракта Brent опускались ниже $51 за баррель, тестируя минимумы декабря 2018 года. Нефть не может сопротивляться внешнему негативу, поскольку спекулятивная составляющая в ценах фьючерсных контрактов Brent и WTI достаточно высока. При этом страны ОПЕК+ не спешат идти на поводу у биржевых спекулянтов, прекрасно понимая, что обещания снижения добычи сверх объема, который рекомендовал мониторинговый комитет до тех пор, пока не изменится конъюнктура на глобальных финансовых рынках, не дадут нужного эффекта. Однако на встрече в марте участники ОПЕК+, скорее всего, продлят сделку и примут решение о дополнительном сокращении на 600 тыс. баррелей в сутки. Более радикальных шагов ожидать не стоит, поскольку экспортёры предпочтут сначала увидеть, куда ведёт ситуация с коронавирусом, дождутся появления показателей спроса и профицита и уже тогда будут принимать дальнейшие решения.