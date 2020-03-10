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«Речь о девальвации не идёт» - аналитик Альфа-Банка

10 марта 2020

В результате жесткого разрыва сделки ОПЕК цены на нефть перешли в свободное падение, достигнув уровня 32–36 доллара за баррель. В России основным балансирующим фактором является курс рубля и резервы, которые позволяют нивелировать эффект от снижения цен на нефть. При нефти 30 долларов за баррель курс вполне может составить 77 рублей за доллар. Пессимисты, верящие в дальнейшее падение нефти и девальвацию, ориентируются на курс 88,9 рублей (М2/резервы).

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Наталия Орлова, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка, прокомментировала ситуацию на валютном рынке. Она считает, что сейчас речь о девальвации, сопоставимой или даже похожей на 2014 год, не идёт:

- Тогда в экономике были значительные дисбалансы, связанные с политикой фиксированного курса, сейчас рубль просто перешёл на значения, более соответствующие новым мировым ценам на нефть. При цене на нефть 50дол/барр равновесное значение курса было 67руб/дол, снижение на 10 дол/барр означает ослабление рубля на 5 руб/дол, то есть нефть по 35 предполагает курс рубля 75руб/дол. Это просто подстройка курса к новому состоянию платежного баланса. При этом важны действия регулятора - отказ от покупки валюты и особенно решение о продажах средств ФНБ окажут рынку поддержку, это видно по сегодняшнему открытию торговой сессии на валютном рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
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