Кризис уже здесь: с начала года девальвация рубля оценивается в 25,5%

Итак, к 18 марта обвал российской валюты продолжается. Основные причины не меняются уже почти месяц: пандемия коронавируса, спровоцировавшая карантинные меры, и провал цен на нефть к новым минимумам. С начала года девальвация рубля оценивается в 25,5% — колоссальные цифры, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

— Сегодня «американец» торгуется по 77,50 руб., внутри дня тестировал 79,20 руб. Максимум доллара в январе 2016 года составлял 85,99 руб., и сейчас этот пик уже не выглядит каким-то далеким или недостижимым. Девальвация рубля больше всего ударит по кошелькам россиян, и так неплатежеспособных. Происходящее с курсом и экономикой способно погрузить среднестатистическую российскую семью в полноценный кризис, и это уже не шутки. Кризис уже здесь, как бы панически это не прозвучало бы.

С точки зрения сухих цифр вполне можно говорить о том, что доллар США может торговаться в пределах 75-85 руб. при цене на нефть Brent в пределах $25-32. Если бы Центробанк хотел что-то сделать с ключевой ставкой в рамках поддержки экономики и финансовой системы, он бы уже это сделал — идет вторая неделя бешеной волатильности. Максимум, что делается на уровне ЦБ — это интервенции, которые сглаживают колебания курса, но оставляют его чувствительным к внешнему фону. Вряд ли стоит тут рассчитывать на что-то сверхъестественное.

Что помогло бы сгладить влияние карантина и спада в нефти на реальную экономику? На глобальном уровне — распечатка резервов и массовая поддержка компаний, причем начинать надо с «середины» — среднего бизнеса. Крупный выстоит и так, за счет масштабов.

Малому и среднему бизнесу, занятому в сфере услуг, нужно срочно помочь с арендными каникулами и отсрочкой по уплате НДС, например, как минимум на квартал. То, что сейчас происходит в сетях кафе и ресторанов, спортивных клубах, кинотеатрах и торговых центрах, убивает бизнес небольшого масштаба быстро и безвозвратно. Это можно предотвратить, потому что позже с опорой именно на него можно будет активнее восстановить всею экономику.