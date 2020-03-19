Что ждать от ЦБ в пятницу

Банк России в пятницу, 20 марта, проведет свое второе заседание в 2020 г., условия которого кардинально отличаются от тех, в которых он действовал буквально месяц назад, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер. Российскому регулятору предстоит принять в пятницу непростое решение. С одной стороны, ставки во всем мире снижаются, с другой стороны, в России на фоне эпидемии коронавируса наблюдается паника.

В феврале ЦБ снизил ставку еще на 0,25% до 6% при стабильной низкой инфляции, таком же стабильном курсе рубля и еще приемлемых уровнях нефти в рублях.

С того времени финансовые рынки лихорадило по всему миру ввиду негативного влияния распространения коронавируса, отказа участников ОПЕК+ придерживаться договоренности по сокращению добычи. Доходность гособлигаций, которая была в начале годе ниже 6%, сейчас превышает 8%. Курс пары USD/RUB подскочил к 79. Нефть торгуется на уровне $27 за баррель.

С одной стороны, ослабление рубля и само по себе вызвало бы некоторый инфляционный эффект, а в данном случае оно подогревается ажиотажем населения, проявляющим признаки паники в условиях пандемии, увеличившего спрос на товары первой необходимости.

С другой стороны, российские власти провели правительственные изменения, затеяли конституционные, за которые еще предстоит проголосовать 22 апреля. Вероятно, считают эксперты БКС, это одна из причин бравады ЦБ в последних комментариях, которая склонила консенсус-прогноз аналитиков ко мнению, что ставка на пятничном заседании останется на прежнем уровне в 6%.

При этом разница ставок Банка России и ставок в других странах уже увеличилась за счет сокращения их в других юрисдикциях, важнейшей из которых являются США. ФРС в прошедшие выходные опустила ставку практически до нуля. Это очень существенный фактор для центробанков других стран, в частности, для российского.

Российскому регулятору предстоит в пятницу принять непростое решение.