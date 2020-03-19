Новости

У иркутян сорвался отдых во Вьетнам

19 марта 2020

Иркутяне не смогли вылететь на отдых во Вьетнам. Два авиарейса из Иркутска в ночь на 18 марта отменили, сообщают пользователи соцсетей. Туристическая отрасль на фоне эпидемии коронавируса впала в кому, констатируют эксперты.

Туристам сообщили, что Вьетнам с 18 марта на 30 суток прекратил выдавать въездные визы и ввел карантин для всех иностранных граждан. Это означает, что все пассажиры, прибывающие в страну  из США, всех стран Европы, включая Россию, и Юго-Восточной Азии, будут направляться на 14-дневный карантин. В связи с этим рейсы из Иркутска решили отменить.

При этом вернуть деньги за несостоявшийся отдых иркутяне могут только с большими потерями. «Возврат возможен с удержанием 75% от стоимости тура, либо возможен вариант замены направления на Тайланд. Если бы Вьетнам просто закрыли, а не сажали на карантин, тогда была юридическая возможность вернуть деньги полностью», - поясняют ситуацию турагенты.

«Туристическая отрасль на фоне эпидемии коронавируса впала в кому, – рассказывают участники туротрасли. – Мы вынуждены минимизировать все затраты, потому что за этот месяц мы только теряем и ничего не зарабатываем. Налоги, аренду, оплату за связь и интернет, зарплаты никто не отменял. Продавать по сути нечего. И за 10 лет существования  такая ситуация складывается впервые».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Отсрочка уплаты НДС могла бы поддержать ликвидность продуктовых ритейлеров
Куда еще можно улететь из России
Хотя пандемия коронавируса уже привела к отмене большинства авиарейсов между Россией и внешним миром, улететь во многие страны все еще возможно рейсами «Аэрофлота». Крупнейшая российская авиакомпания почти монополизировала международное авиасообщение, сохраняя маршруты в крупнейшие столицы Европы и Азии, а в США — в Нью-Йорк. В несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона летает S7, а лоукостер «Победа» пока сохранил маршруты в города Турции. Один из немногих эксплуатантов дальнемагистрального флота в России авиакомпания NordWind выполняет рейсы на Кубу и в мексиканский Канкун. А вот в Среднюю Азию улететь гораздо сложнее: рейсы в Узбекистан и Казахстан отменены.
Из-за коронавируса в Европе закрывают оставшиеся автозаводы
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании