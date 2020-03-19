У иркутян сорвался отдых во Вьетнам

Иркутяне не смогли вылететь на отдых во Вьетнам. Два авиарейса из Иркутска в ночь на 18 марта отменили, сообщают пользователи соцсетей. Туристическая отрасль на фоне эпидемии коронавируса впала в кому, констатируют эксперты.

Туристам сообщили, что Вьетнам с 18 марта на 30 суток прекратил выдавать въездные визы и ввел карантин для всех иностранных граждан. Это означает, что все пассажиры, прибывающие в страну из США, всех стран Европы, включая Россию, и Юго-Восточной Азии, будут направляться на 14-дневный карантин. В связи с этим рейсы из Иркутска решили отменить.

При этом вернуть деньги за несостоявшийся отдых иркутяне могут только с большими потерями. «Возврат возможен с удержанием 75% от стоимости тура, либо возможен вариант замены направления на Тайланд. Если бы Вьетнам просто закрыли, а не сажали на карантин, тогда была юридическая возможность вернуть деньги полностью», - поясняют ситуацию турагенты.

«Туристическая отрасль на фоне эпидемии коронавируса впала в кому, – рассказывают участники туротрасли. – Мы вынуждены минимизировать все затраты, потому что за этот месяц мы только теряем и ничего не зарабатываем. Налоги, аренду, оплату за связь и интернет, зарплаты никто не отменял. Продавать по сути нечего. И за 10 лет существования такая ситуация складывается впервые».