Россию можно будет купить по бросовым ценам?

По информации из деловых кругов, паника на фондовых и сырьевых рынках в перспективе ближайших двух-трёх недель будет прекращена совместными усилиями ведущих мировых центробанков. Вместе с тем, для ряда национальных экономик и валют, включая Россию и рубль, ожидания негативны. Речь может идти о рецессии. Сокращение ВВП до 5% по итогам 2020 года и уход курса рубля в диапазон 85-90 руб. за доллар. Банк России, видимо, не против. В этом случае недооцененность российской валюты по паритету покупательской способности составит 2-3 раза, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— А российские акции будут представлять уникальную возможность купить шестую экономику мира по бросовым ценам. То есть, фактически повторится ситуация 1995 года, хотя индекс РТС вряд ли вернется к 100 пунктам. Вероятно, мимо данной истории вряд ли пройдут глобальные спекулянты. Лучшая идея — это «Аэрофлот», который может вернуться к традиционным 100 руб. за акцию еще до конца года. Из других идей интересны «Сургутнефтегаз» преф., «Норильский Никель» и «Газпром». Начало работ по достройке «Северного потока-2» ожидается в августе. Дивиденды за 2019 год ожидаются в размере 17 руб. на акцию. Про экономический суверенитет в Банке России видимо не слышали.