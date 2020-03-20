Рынки пытаются нащупать дно - аналитики

Ожидания по поводу выхода из эпидемии остаются крайне поляризованными. Пессимисты считают, что карантин по коронавирусу усугубит структурные проблемы экономик в мире. В каких-то странах это приведет к финансовому кризису и запустит фундаментально обоснованную девальвацию. При этом Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка, уверена, что обвал финансовых рынков связан не столько с экономическими ожиданиями, сколько с продолжающимся кризисом ликвидности.

Закрытие границ ЕС усугубило настрой рынков, кризис ликвидности еще не пройден

Решение Франции, а затем и ЕС, закрыть границы на 30 дней с 17 марта в целях контроля за распространением эпидемии коронавируса серьезно усугубило настрой на рынках. Фактически можно говорить о том, что экономика ЕС на месяц остановит свою активность за исключением секторов, обеспечивающих население самым необходимым. Аналитики Альфа0Банка отмечают, поскольку доля торговли в структуре экономики ЕС гораздо выше, чем в Китае и США, то неудивительно, что рынки остаются под давлением с начала этой недели.

В понедельник-вторник на мировых финансовых площадках, тем не менее, наблюдалась попытка нащупать дно на фоне действий монетарных властей по поддержанию ликвидности. Однако в среду оказалось, что риски ликвидности в мировой системе остаются значительными. В европейских странах из-за риска банкротств большого числа частных компаний, фонды, управляющие активами, стали готовиться к изъятию средств их клиентами (redemption), что заставило их искать дополнительные возможности по сокращению инвестиций в рыночные активы несмотря на масштаб возможных убытков. В результате, цены на нефть в среду пробили уровень 25$/бар. и ушли ниже; в красной зоне остается торговля на всех мировых площадках.

Нынешнее движение рынков вниз связано не столько с экономическими ожиданиями, сколько с продолжающимся кризисом ликвидности. Кроме того, резкое падение котировок усугубляется высокой долей алгоритмической торговли – по оценкам, на ее долю приходится от 10% на рынке облигаций (минимальная доля) до 65% на рынке акций (максимальное значение), при этом в среднем на рынках США алгоритмическая торговля обеспечивает 55% оборота рынков, а в Европе порядка 30%.

Ожидания по поводу выхода из эпидемии остаются крайне поляризованными

Что касается развития собственно экономической ситуации, ожидания на данный момент остаются крайне разнонаправленными. Часть международных экспертов считает, что радикальных изменений в мировой экономике не произойдет – закрытие границ касается только пассажиропотока, но незначительно влияет на оборот международной торговли. В качестве примера используется статистика Китая – в январе-феврале экспорт страны упал на 17% г/г в результате остановки большого числа производств, но импорт в Китай сократился только на 4%, что означает, что шок спроса со стороны Китая был не очень незначительным. В рамках этой концепции мировая экономика просто сталкивается с эффектом «длинных каникул» в апреле-мае, но затем может последовать быстрое восстановление активности.

Экономисты альтернативного лагеря с более пессимистичным настроем делают акцент на том, что закрытие границ ЕС и карантин в мире усугубят структурные проблемы экономик. В каких-то странах это приведет к финансовому кризису и запустит фундаментально обоснованную девальвацию; в странах ЕС огромным риском является банкротство большого числа частных предприятий и фронтальная национализация; во многих странах, включая Китай, может начаться рост безработицы и рост социальной напряженности. Соглашаются эксперты только в одном – 2К20 года покажет огромный провал в экономическом росте.

Россия показывает слабую зависимость от внешних факторов

Ситуация в России пока выглядит достаточно неплохо по меркам многих других стран. Опубликованные на днях данные по росту промышленности показывают, что в феврале ее рост составил 3,3% г/г после увеличения на 1,1% г/г в январе, причем в значительной степени эта динамика опиралась не столько на сектор добычи полезных ископаемых, сколько на рост в обрабатывающей промышленности. Это означает, что правительство поддерживает экономику через финансирование расходных обязательств, и это позволяет частично купировать внешние риски. Развал соглашения ОПЕК+ в начале марта позволит рассчитывать на дополнительное ускорение роста в секторе добычи. Хотя достичь запланированного ранее в России роста ВВП более чем на 2% по итогам этого года сейчас невозможно, сценарий 1% роста по итогам этого года еще выглядит реалистичным.

Рубль движется в плотной корреляции с нефтью

После достаточно длительного периода стабильности, рубль оказался под сильным давлением в среду, 18 марта, что было связано с резким снижением цен на нефть. Хорошей новостью следует считать тот факт, что курс российской валюты тесно коррелирован с нефтью, то есть на рынке не видно дополнительных факторов давления на курс, кроме снижения цен на нефть.

Главный риск на данный момент – это возможный отток нерезидентов с рынка ОФЗ. Рынок российских облигаций входит в число тех рынков, которые достаточно мало пострадали в последние недели и в случае усугубления проблем с ликвидностью глобальные фонды могут принять решения о фиксации прибыли именно в российских инструментах. О возрастающем давлении на валютном рынке говорит статистика по продаже валюты Минфином – 17 марта объем поддержки рынка увеличился до $75 млн в день, хотя в начале недели эта сумма составляла еще только $50 млн.

В четверг с утра ЦБ объявил о плане приступить к продаже валюты в рамках реализации сделки Сбербанка, эти продажи будут реализованы при падении цен на нефть ниже уровня 25$/барр – речь идет о сумме порядка 5 млрд долларов, что должно помочь стабилизировать рынок.