ТПП начала выдавать бизнесу заключения о форс-мажоре

В связи с влиянием ситуации по распространению коронавирусной инфекции на бизнес, с 23 марта ТПП Восточной Сибири предоставлено право выдавать заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключенным между российскими юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями). Об этом сообщает пресс-служба ТПП.

Данные заключения могут потребоваться бизнесу для использования при переговорах с контрагентами или в судебных органах.

Необходимо отметить, что в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы по договорам, заключенным между российскими юридическими лицами, вопрос доказывания указанных событий лежит на стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство.

Признаками обстоятельств непреодолимой силы являются: чрезвычайность и неотвратимость события, а также прямая зависимость невозможности исполнения предпринимателем обязательств от возникших ограничений. К таким событиям могут относиться, в частности, ограничительные меры, принимаемые государственными органами. В то же время, к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся: нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у должника необходимых денежных средств; изменение валютных курсов или иной экономической ситуации.

В то же время ТПП ВС обращает внимание предпринимателей, что полномочиями свидетельствования обстоятельств форс-мажора по внешнеторговым контрактам в отношении событий, наступивших на территории Российской Федерации, обладает исключительно ТПП РФ. Торгово-промышленная палата Восточной Сибири осуществляет консультирование предпринимателей по вопросам оформления и выдачи сертификатов о форс-мажоре, а также оказывать помощь в оформлении и представлении соответствующих документов. Кроме того, ТПП ВС оказывает содействие в получении информации, связанной с определением органа иностранного государства, компетентного по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Перечень необходимых документов для выдачи заключения об обстоятельствах непреодолимой силы:

заявление в ТПП Восточной Сибири с просьбой выдать заключение об обстоятельствах непреодолимой силы;

правоустанавливающие и регистрационные документы заявителя (свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе Устав);

документы, подтверждающие возникновение обязательств по внешнеторговой сделке: договор (контракт), содержащий форс-мажорную оговорку;

документы компетентных органов, подтверждающие события, на которые заявитель ссылается в заявлении в качестве обстоятельств непреодолимой силы.

Для получения заключений и консультаций в Иркутске можно обращаться по телефону (3952) 33-51-16 или по электронной почте ved@tppvs.ru, контактное лицо Александр Борзин.

Напомним, что ранее ТПП заявила, что под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей. Как показал опрос ТПП в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении спроса сможет продержаться еще один квартал. Половина их владельцев понимают, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время уже не смогут. Многие могут обанкротиться просто из-за формальных причин, а по закону после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет.