«Сельская ипотека» - механизм, для повышения качества жизни людей, проживающих на сельских территориях Приангарья

24 марта в иркутском пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири» состоялась пресс-конференция «Сельская ипотека: кто в Приангарье сможет воспользоваться новой программой поддержки села». Основными спикерами выступили и.о. министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков и директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

В рамках конференции обсудили общие принципы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Иркутской области. Условия выдачи сельской ипотеки, статистику обращений и перспективы льготного кредитования для развития сельской инфраструктуры региона.

- Льготная сельская ипотека позволит людям, не имеющим возможности сразу вложить крупную сумму в строительство или приобретение жилья, улучшить свои жилищные условия, обзавестись комфортным жильём, используя государственные механизмы поддержки. Это очень актуально для нас, ведь в Иркутской области из почти 2,4 миллионов жителей более 500 тысяч проживают в сельских территориях, – отметил Илья Сумароков.

Наталья Баркова ответила на вопросы об условиях кредитования, требованиях, предъявляемых к объектам недвижимости и земельным участкам, перечне территорий, которые попадают под льготное кредитование, и особо отметила высокую заинтересованность населения в программе сельской ипотеки.

- По статистическим данным Иркутского регионального филиала Россельхозбанка, принято и обработано более 400 заявок на общую сумму более 1,0 млрд рублей, из них уже одобрено более 200 заявок на сумму более 480 млн рублей. Заявки от населения области поступают постоянно, количество обращений за консультациями по сельской ипотеке растет в геометрической прогрессии, специалистам поступает большое количество звонков. Высокий спрос, в первую очередь, объясняется низкой процентной ставкой кредитования, – отметила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Весь механизм программы создан для повышения качества жизни людей, проживающих на сельских территориях. Активное строительство на селе не только способно привлечь туда молодежь, но и ускорить развитие инфраструктуры, обеспечить отдаленные территории профильными специалистами, что, в свою очередь, приведет к развитию региона в целом.

– Несмотря на то, что, на сегодняшний день отмечается наибольшая заинтересованность по кредитованию в населенных пунктах Иркутского района, нам хотелось бы привлечь жителей наиболее отдаленных территорий – такая активность поможет развивать регион полноценно и комплексно, что и является основой государственной программы, - подчеркнула Наталья Баркова.

АО «Россельхозбанк» заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки в 03.03.2020г. Возможность получить льготную сельскую ипотеку в РСХБ по ставке 2,7% годовых имеют граждане РФ в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.