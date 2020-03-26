«Все стоят на ушах». Президент Superjob о нерабочей неделе

Президент Superjob Алексей Захаров считает, что нерабочая неделя будет иметь тяжелые последствия для бизнеса. Он решил сделать следующую неделю в Superjob рабочей, объяснив это наличием многочисленных планов.

«Мы в Superjob понимаем, что из-за решения по поводу следующей недели (ред. – следующая неделя объявлена в России нерабочей) все стоят на ушах. Мы в Superjob понимаем, что и в нормальных-то условиях такое решение вызвало бы жесточайший экономический кризис, из которого страна бы выбиралась года три.

Все наши клиенты имели планы на следующую неделю. И отмена этих планов, в том числе запланированных собеседований, увольнений, приемов на работу, не говоря уже о внеплановой остановке производств, чревата самыми тяжелыми последствиями.

Как президент Superjob я объявил следующую неделю у нас рабочей. Все наши менеджеры будут на связи. Если вы еще думаете, что делать, — просто присоединяйтесь», — написал в своем заzвлении президент Superjob Алексей Захаров.