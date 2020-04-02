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Страховщики прогнозируют отказы компаний от ДМС

2 апреля 2020

Экономический спад заставит работодателей экономить на соцпакетах.

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Новый драйвер страхового рынка, добровольное медицинское страхование, может показать слабые результаты в 2020 году, спрос на его полисы начнет снижаться в ближайшие месяцы, сообщили РБК в крупных страховых компаниях. Опасения участников рынка подтверждают эксперты.

По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.

«Скорее всего, мы увидим изменения со второй половины апреля. Уже есть прогнозы, что компании начнут отказываться и сокращать бюджеты на ДМС», — предупредила управляющий директор по ДМС компании «Ренессанс страхование» Наталья Харина. Пока падение спроса на такие полисы еще не зафиксировано.

Уже в марте страховые компании стали предлагать клиентам специальные продукты, позволяющие застраховать риск заражения COVID-19. Такие полисы, в частности, появились в линейках «Согласия», «Ренессанс Страхования», «АльфаСтрахования», «Тинькофф Страхования» и компании «Арсеналъ».
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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