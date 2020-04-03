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Путин продлил карантин до конца апреля, это обойдется в 6% ВВП - аналитики

3 апреля 2020

Владимир Путин продлил карантин до конца апреля. Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», напоминает, одна неделя карантина стоит экономике России 1,5% ВВП. То есть месяц, это 6% ВВП:

- В рамках поддержки государством экономики совокупные расходы могут составить до 5% ВВП. А суммарный спад по итогам года может составить до 8%, то есть как в 2009 году. Мосбиржа, как и сейчас, вероятно, будет торговаться. Котировки акций и рубля будут, прежде всего, зависеть от цен на нефть. С мая поддержку российским акциям начнут оказывать отсечки по дивидендам.

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При этом правительству придется идти на нестандартные формы поддержки экономики, в том числе на прямые субсидии отдельным отраслям. Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию, чтобы избежать захвата стратегически важных предприятий, стоимость которых сильно упала из-за кризиса. Более глупого и вредного предложения придумать трудно. Оно способно еще больше дестабилизировать рынки.

При этом на фоне текущей ситуации тратить бюджетные средства на выкуп долей основных акционеров «Лукойла», «Норильского Никеля» или «Сургутнефтегаза» однозначно плохая идея. Расходы правительства в текущей ситуации вряд ли поддаются точной оценке.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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