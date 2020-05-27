Аналитики объяснили, почему нефть не вернется к $60-70 в ближайшее время

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева приняла участие в онлайн-конференции «Нефтяная реанимация – обманчивый рост». По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе стоимость «чёрного золота» не сможет вернуться к диапазону $60-70 за баррель, который наблюдался в течение 2019 года, из-за низкого уровня потребления и больших запасов.

Цены на нефть в последние дни продолжают восстанавливаться и уже выросли выше отметки $36 за баррель Brent. Поддержку рынку оказывали новости об успешности испытаний вакцин против коронавируса в разных странах, сообщения о том, что спрос в Китае практически восстановился до уровней, наблюдавшихся до корона-кризиса, а также снижение буровой активности в США. Оксана Лукичева считает, что дальнейший рост нефтяных цен будет зависеть от нескольких факторов: «Необходимы существенные изменения фундаментальных условий рынка – более активное сокращение добычи, значительное восстановление спроса. Рынок уже учел некоторое восстановление в будущем. Если ситуация с восстановлением экономики улучшится, а предложение нефти продолжит сокращаться, то это может привести рынок к уровню $40-45/баррель».

Тем не менее значительный навес запасов будет ограничивать рост цен выше текущих уровней до тех пор, пока хранилища в значительной степени не истощатся. «Сделка ОПЕК++ в апреле согласовала сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года, на 7,7 млн баррелей в сутки с июня по декабрь 2020 года и на 5,8 млн баррелей в сутки с января 2021 года по апрель 2022 года. Среди стран G20 было согласовано сокращение добычи нефти примерно на 5 млн баррелей в сутки, из которых на США, Канаду и Бразилию придется около 3,7 млн баррелей в сутки. Остальные нефтепроизводители из стран G20 сократят добычу еще на 1,3 млн баррелей в сутки. В то же время запасы нефти в мире резко выросли и в настоящее время составляют по ОЭСР 90 дней потребления вместо 60 обычных. Это будет ограничивать как рост цен, так и рост производства. В связи с этим резкого роста цен на нефть мы не ожидаем», – отметила аналитик.

По мнению эксперта, даже после полного снятия карантинных мер цены на нефть еще долго будут находиться на низких отметках: «Восстановление потребления нефти до уровня конца 2019 года произойдет не ранее конца 2021 года. Темпы восстановления прогнозируются неровными и будут зависеть от развития эпидемии, повторных карантинных мер, восстановления нарушенных цепочек поставок и общего уровня спроса. Возможно долгосрочное продолжение роста потребления нефти, но его темпы, по предварительным оценкам, снизятся. Конечно, может произойти переориентация на более эффективные технологии, "зеленый" уклон экономики. Это будет вносить коррективы в рост спроса на нефть, но не слишком сильные».

Газовая отрасль также испытывает трудности из-за снижения потребления, однако позиции «Газпрома» более чем прочны, уверена Оксана Лукичева: «Предпосылок к истощению газовых месторождений в обозримом будущем нет. Рынок газа пока находится в кризисе перепроизводства, что отражается в исторически минимальных ценах на газ. Но при этом конечный потребитель в большей части мира теплом в должной мере не обеспечен, подводит инфраструктура и аппетиты местных властей. Если охлаждение мировой экономики затянется, то это при минимальных ценах на газ приведет к сворачиванию инвестиционных программ и обеспечит дефицит газа в будущем. У “Газпрома” есть огромный пласт потребителей по гарантированным ценам в России, что естественно удержит его на плаву в любом случае. Доля на мировом рынке газа в мире будет зависеть от эффективности работы компании и политических усилий, пока в этом нет особенных проблем».