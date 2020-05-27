Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

С начала года россияне сняли почти весь объем валюты, который накопили в 2019 году, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ.

В апреле клиенты российских банков продолжили снимать средства с депозитов, забрав $1,1 млрд, следует из статистики Банка России. На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%.

Отток средств с валютных депозитов в прошлом месяце оказался не таким значительным, как в марте. Тогда на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне забрали из банков $5 млрд. Но физлица сокращают сбережения в валюте уже четвертый месяц подряд: с начала года объем валютных вкладов уменьшился на $8,3 млрд, тогда как за весь прошлый год прирост показателя составил $8,6 млрд (с $87,9 млрд до $96,5 млрд).

Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности. Россияне совершали покупки в ожидании ограничений и самоизоляции из-за пандемии коронавируса, а также совершали крупные отложенные покупки, опасаясь роста цен.