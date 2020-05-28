Байкальский банк Сбербанка приступает к выдаче кредита под 2%

1 июня Байкальский банк Сбербанка приступит к выдаче кредита «Господдержка 2%». Прием заявок по данному кредитному предложению начался на прошлой неделе, по данным на 26.05.20г. уже успешно прошли проверку 111 клиентов, они первыми получат кредит со специальной ставкой, обеспеченной государственной поддержкой.

Кредит рассчитан на предприятия и организации, пострадавшие в результате пандемии коронавируса, их ОКВЭД указан в Постановлении правительства РФ № 434, условия кредитования утверждены Постановлением Правительства РФ № 696 от 16.05.20. Воспользоваться данной мерой поддержки могут не только крупные и средние предприятия, но и т.н. малые организации – с численностью персонала от одного человека.

Основной целью данного целевого кредита Сбербанка является возобновление деятельности, заемные средства могут использоваться - на выплату зарплаты персоналу, на текущие расходы ( арендные платежи, налоги и т.д.). Кредитный лимит субсидируется государством, его расчет будет производиться из размера МРОТ кредитуемой организации и количества трудоустроенных сотрудников. Главным условием предоставления займа под 2% является сохранение численности персонала организации на уровне 1 июня 2020 года. При условии его сохранения до 1 апреля 2021 года, не менее, чем на 80%-90%, у клиента есть возможность списать кредитную задолженность со всеми начисленными процентами до 100%.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Как только мы приступили к выдаче кредитов под зарплату «0%» от наших партнеров зазвучали вопросы-«будет ли продолжение мер поддержки?», «возможно ли специальное субсидирование и на другие цели пострадавших от пандемии предприятий?». Новое предложение от Сбербанка «Господдержка. Кредит 2 %»- это именно такое решение и это очень действенный инструмент для поддержания компаний в непростое время. Наш банк уже начал активную работу с заявками и на следующей неделе состоятся первые выплаты особого кредита помощи».

Максимальный срок кредитования предусмотрен до 30.06.2021, заявки принимаются до 01.11.20г.