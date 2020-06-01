Сбербанк сообщил о восстановлении потребительской активности во всех регионах

По данным аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru, активность потребителей в Москве и по всей стране стала стабильно расти.

В четверг, 28 мая, индекс потребительской активности (ИПА), измеряемый Сбербанком, Москвы впервые за два месяца достиг значения 54 из 100. Что является четким признаком того, что бизнес столицы постепенно адаптируется к ситуации, а потребитель более активно расходует деньги в большем спектре категорий товаров и услуг.

Восстановление потребительской активности, хоть и с разной динамикой, происходит во всех регионах. В целом по России значение ИПА превысило отметку в 50 пунктов по стобалльной шкале. Несколько городов уже находятся в зоне активных и разнообразных покупок. Потребительская активность в Москве на их фоне более сдержанна. Однако именно в столице были приняты самые жесткие (на фоне других городов) меры по борьбе с распространением коронавируса.

В некоторых городах потребительская активность почти вернулась на докризисный уровень, однако некоторые восстанавливаются чуть медленнее. Среди них Кызыл (ИПА на 28 апреля — 53), Махачкала (56), Улан-Уде (57) и Якутск (58).

Индекс потребительской активности позволяет понять, как покупатели вынуждено перестроили свои привычки в условиях пандемии. Важно понимать, что он говорит не об объемах покупок и продаж, а об их разнообразии. Если количество торговых точек (магазинов, в том числе в интернете; парикмахерских, химчисток, кинотеатров, АЗС и т. п.) становится меньше, а сами покупки — однообразнее (например, в течение дня потребители покупали только продукты и лекарства), индекс падает. Если же люди совершают покупки в большом количестве различных торговых точек (такси, кафе, спортзалы, кинотеатры, супермаркеты) и оплачивают услуг - индекс растет.

Аналитики лаборатории «СберДанные», разработавшие этот индекс, делят активность покупателей на три категории: если индекс колеблется между 80 и 100, она определяется как «высокая». Обычно это происходит по выходным и в праздники. За отметку 100 баллов было принято 30 декабря 2019 г., когда расходы россиян достигли максимума.

Индекс от 40 до 80 показывает «среднюю активность», которая, как правило, соответствует будням. «Низкой» считается активность потребителей, когда значения опускаются ниже 40. Это означает, что в такие дни россияне покупали только самое необходимое или оплачивали самые базовые услуги в одной-двух точках (неважно, онлайн или офлайн).