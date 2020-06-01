Минсоцразвития, опеки и попечительства Иркутской области проводит акцию ко Дню защиты детей

На сайтах многофункционального центра, Ирк.ру, Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых, а также в здании железнодорожного вокзала ст. Иркутск-Пассажирский, на светодиодных экранах торгового центра «Снегирь» и дворца спорта «Труд» размещены видеоролики «Ничьи дети» и «Подари ребенку семью», сообщают в областной администрации.

На мониторах в 70 автобусах и 25 троллейбусах Иркутска размещена социальная видеореклама, в которой представлены фотографии детей от 0 до 14 лет.

В здании железнодорожного вокзала ст. Иркутск-Пассажирский начала работу выставка фотографий детей-сирот «Подари ребенку семью». На стенде представлены фотографии 63 детей, подлежащих устройству в семью, из категории особо нуждающихся (братья, сестры, инвалиды, дети старшего возраста). Выставка будет работать в течение недели.

На информационном стенде все желающие могут ознакомиться с тематическим раздаточным материалом, направленным на пропаганду семейных форм устройства, профилактику социального сиротства, мер социальной поддержки семье и детям, информирование населения о действующем телефоне доверия и социальной службе экстренного реагирования.

В эфире радиостанций радио «Дача», радио «Ретро FM», радио «7 На Семи холмах», радио «Love radio» при поддержке рекламного агентства «Премьер медиа» размещен аудиоролик «Подари ребенку семью». Рекламное агентство «Радио-город» ведет трансляцию этого аудиоролика в 36 торговых центрах Иркутской области.

Подобные мероприятия приводят к увеличению числа граждан, желающих взять ребенка на воспитание в семьи. Также возрастает стремление общественных организаций принять участие в решении этих проблем.