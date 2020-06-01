«Сбербанк страхование жизни» поможет определиться с будущей профессией ребенка

СК «Сбербанк страхование жизни» весь июнь будет бесплатно организовывать онлайн-тестирование для детей по определению их профориентации. Акция доступна для клиентов, оформивших полис накопительного страхования по программе «Билет в будущее», и приурочена к Международному дню защиты детей, сообщают в организации.

Партнер «Сбербанк страхование жизни» в этом проекте — Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии», созданный на базе факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. По результатам тестирования родители получат консультацию эксперта, который поможет определиться с будущей профессией ребенка, подобрать подходящие вузы, профили подготовки и направления профессионального развития.

Онлайн-тестирование в среднем занимает 60 минут и предназначено для учеников 2–11 классов. Для его прохождения необходимо указать номер действующего договора НСЖ и электронную почту в специальном разделе на сайте страховой компании. Ссылка на онлайн-тестирование и пароль поступят на почту.

«Билет в будущее» — программа накопительного страхования, разработанная специально для формирования финансового резерва на образование детей. На протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. В том числе клиенты застрахованы от впервые возникших инфекционных или вирусных заболеваний, включая коронавирус. При наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.