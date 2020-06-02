Иркутская область заняла 22 место среди регионов РФ по социально-экономическому развитию

Согласно рейтингу РИА Новости, в 2019 году Приангарье набрало 51, 251 баллов и оказалось на 22 месте списка. В прошлом году показатель область была на 23 месте в списке.

Соседняя Бурятия заняла 71 место в рейтинге с показателем в 27, 899 баллов. Новосибирск занял 23 место (51, 167 баллов), Красноярский край – 12 место (61, 554 балла), Кемеровская область – 21 место (52, 350 баллов).

Лидерами социально-экономического положения по итогам 2019 года остались Москва и Санкт-Петербург, крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности.

Первые места в рейтинге, как и ранее, занимают Москва и Санкт-Петербург – у них интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трех регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Московской области и Республики Татарстан, входящих в первую пятерку рейтинга, интегральный рейтинговый балл по итогам 2019 года выше отметки 75.

В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская и Тюменская области. По сравнению с 2018 годом состав первой десятки не изменился. В самом составе лидеров произошли небольшие перемещения. По одной позиции прибавили Краснодарский край и Ленинградская область, заняв 8 и 9 места соответственно, и на 2 позиции опустилась Тюменская область, закрепившись на 10 месте.

Как полагают эксперты, в 2020 году основное негативное влияние на экономику страны в целом и ситуацию в регионах в частности окажут последствия пандемии коронавируса, а также кризис на мировом рынке нефти и газа. Ожидается снижение производства и бюджетных доходов в регионах, где в структуре ВРП значительную часть занимают поступления от нефтегазовой промышленности.

В свою очередь, последствия от коронавируса в наибольшей степени коснутся регионов с крупнейшими административными центрами, которые вынуждены были ввести наиболее жесткие ограничения в условиях пандемии. Для многих регионов 2020 год станет серьезным испытанием, но многое будет зависеть от мер государственной поддержки, а также от активности и оперативности местных властей по нормализации экономической ситуации.

Тем не менее, учитывая глубину негативного влияния на экономику пандемии в целом, эксперты ожидают ухудшения экономических показателей по итогам 2020 года почти всех регионов, что может привести к снижению их баллов в рейтинге. Если говорить о распределении регионов в рейтинге, то по итогам 2020 года, оно, скорее всего, существенно не изменится, в особенности в его верхней и нижней частях. Это обусловлено тем, что регионы-лидеры в настоящее время довольно существенно опережают другие субъекты РФ по экономическим показателям и имеющегося запаса им, скорее всего, хватит для удержания своих позиций.