Как россияне проводят свободное время на карантине?

Примерно треть населения не отметили изменений в досуге по сравнению с началом апреля, оценки досуга стабилизируются, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

Россияне преимущественно смотрят кино онлайн и занимаются спортом дома в качестве альтернативы своим докарантинным привычкам. Кроме того, многие по-прежнему предпочитают радовать себя не учебой, уходом за дачным участком или чтением, а потреблением калорийных продуктов, дорогостоящими покупками (с марта в этой категории рост на 6%, с 3% до 9%) и просмотром кино или ТВ.

В целом можно отметить устойчивую тенденцию «апатии» населения к проведению собственного досуга, которая, скорее всего только усилится на фоне новостей этой недели (продолжение ограничений и расписание прогулок для москвичей): если в предыдущие недели (19 марта – 24 апреля) отмечался рост активности среди смотрящих кино, занимающихся спортом или собственными хобби, то в последние 3 недели (24 апреля – 22 мая) данные категории досуга теряют свою привлекательность.

Стерильность и чистота стабильно остается важным фактором при посещении магазинов, кафе и прочих общественных мест для почти 90% россиян. Среди россиян 80% считает, что будут и далее обращать особое внимание на стерильность и чистоту магазинов и кафе при выборе места для посещения.

Почти 40% россиян отметили, что будут продолжать предъявлять повышенные требования к чистоте продуктовых сетей и доставки от нескольких недель до нескольких лет.

37% респондентов по России высказываются, что по окончании карантина будет запрещена/ограничена работа кафе/ресторанов, 46% по Москве думают также. Реже всего россияне отмечают запреты на перелеты по стране (28% по России и 34% по Москве), при этом в Москве за последнюю неделю исследования отмечается резкий рост во мнении по этому показателю.

Только 5% респондентов по России по итогу 20-й недели исследования считает, что по окончании карантина все ограничения будут сняты сразу же, мнение респондентов по Москве существенно отличается, на фоне жестких ограничений: только 2% уверены, что все ограничения снимут.

Наиболее значимыми ограничительными мерами, которые останутся после окончания карантина, по мнению населения, являются ограничения международных перелетов и массовых мероприятий. Все вышеперечисленные меры, по мнению 70% населения, могут сохраниться от 2-3 месяцев до полугода (оценка также продолжает смещаться в сторону более позднего срока).

Но ожидания россиян относительно снятия изоляционных мер по борьбе с коронавирусом остаются позитивными: около 40% населения ждут снятия мер в июне 2020 года.

Россияне стали чаще отмечать трудность постоянного нахождения с семьей (+13% в России). Все также высокий процент респондентов отмечает, что работают менее эффективно, чем из офиса (34% в России), чувствуют себя одиноко/не хватает контактов с коллегами/другими людьми (25%), не хватает физической активности (42%).Больше трети россиян планируют отложить не потраченные средства до следующего отпуска (37%). Москвичи все также чаще планируют оставить средства как «подушку безопасности», либо потратить их на другие покупки (28% и 25 % соответственно).

Смещение сроков выхода из карантина на более поздний отражается и на восприятии ограничительных мер. Так же, как и в предыдущие волны исследования, большинство россиян убеждены, что некоторое время будут запрещены международные перелеты (61% по России и 63% по Москве) и массовые мероприятия, такие как концерты, фестивали и прочие (56% по России и 63% по Москве).

Среди россиян растет доля тех, кто считает, что ограничения на международные перелеты продлятся около месяца. Это может быть связано со знанием о постепенном снятии карантинных мер и попытками восстановить туризм в странах Европы. Ограничения на концерты и массовые мероприятия по мнению россиян продлятся до полугода. Среди москвичей также отмечается рост доли считающих, что ограничения продлятся более года, что может быть связано с тем, что многие концерты, намеченные на 2020 год, были отменены или автоматически перенесены на 2021 с сохранением мест у тех, кто приобрел билеты.