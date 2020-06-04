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На поддержку бизнеса Иркутской области направят 7 млрд рублей

4 июня 2020

Антикризисный пакет срочных мер поддержки бизнес-сообщества реализуется в Приангарье. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 7 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. 

Меры поддержки затрагивают сферы бизнеса, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавирусаДля владельцев торгово-офисной недвижимости до конца года снижена ставка по региональному налогу на имущество. Объём льгот оценивается в полмиллиарда рублей.

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В итоге более 40% торговых центров снизили оплату арендаторам. Также утверждён перенос сроков уплаты в бюджет региона налогов на имущество организацийтранспортному налогу и по УСН. Отсрочку получили более восьми тысяч налогоплательщиков. 

Малый и средний бизнес с 18 марта по 31 сентября освобожден от арендных платежей за пользование недвижимым имуществом, находящимся в областной собственности. Общая сумма этой поддержки – 70 млн рублей. 

Мы также предоставляем господдержку на выплату зарплаты, уплату налогов и страховых взносов работодателям, которые создали временные рабочие места или перевели сотрудников в режим неполного рабочего времениИм предоставлены субсидии в среднем по 26 тысяч 700 рублей в месяц на человека. 43 предприятия уже заключили соглашения о предоставлении субсидии, - отметил Игорь Кобзев. 

Перед главами муниципальных образований поставлена задача проработать вопрос о снижении ставки единого налога на вменённый доход. К настоящему моменту вопрос решён в четырех муниципальных образованиях:

  • Тулуне
  • Заларинском р-не
  • Усть-Кутском р-не, 
  • Усть-Удинском р-не

Также до конца текущего года вдвое снижены ставки по страховым взносам: в Пенсионный Фонд России - до 10 %, в ФОМС – до 5%. Взносы в Фонд Социального страхования по нетрудоспособности и материнству уплачиваться не будут. Этой мерой поддержки могут воспользоваться более 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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