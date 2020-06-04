На поддержку бизнеса Иркутской области направят 7 млрд рублей

Антикризисный пакет срочных мер поддержки бизнес-сообщества реализуется в Приангарье. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 7 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Меры поддержки затрагивают сферы бизнеса, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Для владельцев торгово-офисной недвижимости до конца года снижена ставка по региональному налогу на имущество. Объём льгот оценивается в полмиллиарда рублей.

В итоге более 40% торговых центров снизили оплату арендаторам. Также утверждён перенос сроков уплаты в бюджет региона налогов на имущество организаций, транспортному налогу и по УСН. Отсрочку получили более восьми тысяч налогоплательщиков.

Малый и средний бизнес с 18 марта по 31 сентября освобожден от арендных платежей за пользование недвижимым имуществом, находящимся в областной собственности. Общая сумма этой поддержки – 70 млн рублей.

- Мы также предоставляем господдержку на выплату зарплаты, уплату налогов и страховых взносов работодателям, которые создали временные рабочие места или перевели сотрудников в режим неполного рабочего времени. Им предоставлены субсидии в среднем по 26 тысяч 700 рублей в месяц на человека. 43 предприятия уже заключили соглашения о предоставлении субсидии, - отметил Игорь Кобзев.

Перед главами муниципальных образований поставлена задача проработать вопрос о снижении ставки единого налога на вменённый доход. К настоящему моменту вопрос решён в четырех муниципальных образованиях:

Тулун е ,

Залар и нском р-не ,

, Усть-Кутском р-не,

Усть -Уд и нском р-не .

Также до конца текущего года вдвое снижены ставки по страховым взносам: в Пенсионный Фонд России - до 10 %, в ФОМС – до 5%. Взносы в Фонд Социального страхования по нетрудоспособности и материнству уплачиваться не будут. Этой мерой поддержки могут воспользоваться более 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.