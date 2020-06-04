Индекс российской промышленности сократился в мае на 9,7%

Индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, сократился на 9,7% к аналогичному месяцу 2019 года, сообщают в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ).

За период январь-май 2020 года падение индекса ИПЕМ-производство составило 3,3% к аналогичному периоду прошлого года (с учётом обеспечения сопоставимости данных по электропотреблению и количества дней в високосном году). Полный анализ состояния промышленности России в мае 2020 года на основе индексов ИПЕМ будет подготовлен и опубликован в середине месяца.