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Индекс российской промышленности сократился в мае на 9,7%

4 июня 2020

Индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, сократился на 9,7% к аналогичному месяцу 2019 года, сообщают в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ).

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За период январь-май 2020 года падение индекса ИПЕМ-производство составило 3,3% к аналогичному периоду прошлого года (с учётом обеспечения сопоставимости данных по электропотреблению и количества дней в високосном году). Полный анализ состояния промышленности России в мае 2020 года на основе индексов ИПЕМ будет подготовлен и опубликован в середине месяца. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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