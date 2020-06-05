В Иркутской области в апреле была зафиксирована самая большая доля утилизированных кредитных карт в РФ

Согласно данным НБКИ, за месяц в области частота их использования сократилась на 3,7 процентных пункта, если в марте она составляла 62%, то к апрелю она снизилась до 58,3%.

Доля утилизации кредитных карт в апреле 2020 года снизилась на 5,7 п.п. по сравнению с мартом текущего года

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года доля утилизации кредитных карт сократилась еще более существенно - на 6,8 п.п. (в апреле 2019 года – 54,2%). Снижение доли утилизации в апреле текущего года оказалось сопоставимым с падением данного показателя, зафиксированным в «кризисном» 1 квартале 2015 года. Тогда доля утилизации также «упала» до 47,4%.

В апреле 2020 года самая маленькая доля утилизации кредитных карт была отмечена в:

Москве (36,2%),

Санкт-Петербурге (41,7%),

Московской области (42,4%),

Ханты-Мансийском АО (43,3%),

Самарской области (44,9%).

В свою очередь самая большая доля утилизации в топ-30 регионов была зафиксирована в:

Иркутской области (58,3%),

Ставропольском крае (54,0%),

Приморском крае (53,1%),

Хабаровском крае (52,8%),

Красноярском крае (52,8%).

В апреле 2020 года самая серьезная динамика снижения доли утилизации кредитных карт (среди 30-ти регионов с наибольшим количеством действующих кредитных карт) по сравнению с мартом 2020 года была отмечена в:

Москве (-8,6 п.п.),

Санкт-Петербурге (-6,7 п.п.),

Московской области (-6,4 п.п.),

Ханты-Мансийском АО (-6,1 п.п.),

Тюменской области (-6,1 п.п.).



Соответственно, меньше всего доля утилизации сократилась в:

Иркутской области (-3,7 п.п.),

Хабаровском крае (-3,9 п.п.),

Приморском крае (-4,0 п.п.),

Красноярском крае (-4,5 п.п.),

Ставропольском крае (-4,5 п.п.).

«В апреле 2020 года доля утилизации кредитных карт снизилась до уровня «кризисного» 1 квартала 2015 года, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Во многом это обусловлено тем, что в условиях экономических последствий пандемии коронавируса и введения карантинных мероприятий, банки серьезно ужесточали свои кредитные политики. Кредитные карты, в основном, выдавались заёмщикам с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга, т.е. с высоким уровнем платежной ответственности. Эти граждане, как правило, держат кредитные карты, скорее, «про запас», и в условиях экономической неопределенности не спешат наращивать свои долговые обязательства. Иными словами, доля утилизации в апреле снижалась в связи с более экономным характером расходов граждан в условиях самоизоляции, что позволяло им в тот момент не прибегать к кредитным средствам. Особенно заметной эта тенденция была в самых кредитно-активных регионах страны, где были введены наиболее жесткие карантинные меры – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и т.д. Однако в последующие месяцы тренд по сокращению доли утилизации может развернуться и в обратную сторону».