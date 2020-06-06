Сбербанк предлагает увеличить лимит по программе «Господдержка 2%»

Кредит под 2% вызвал огромный интерес у регионального бизнеса. Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов считает, что необходимо рассмотреть вопросы увеличения лимитов.

"Новая госпрограмма кредитования под 2% вызвала огромный интерес у наших клиентов и значительно превысила первоначальные прогнозы. Буквально за пять дней с момента запуска госпрограммы мы получили заявки от клиентов на сумму в полтора раза превышающую лимит Сбербанка по программе, который сейчас составляет 95 млрд рублей. Мы уже обратились к коллегам из Правительства с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по этой госпрограмме", – отмечает Заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова по кредиту под 2%.

Сбербанк поддержали руководитель ЦБ Э.Набиуллина и Президент ОПОРЫ РОССИИ Александр Калинин.

Банк России считает обоснованной возможность увеличения лимитов по госпрограмме кредитования предприятий под 2%.

«Мы видим большой спрос на программу кредитования под 2%. Скорее всего, спрос превысит эти лимиты. Очень активно и заемщики пользуются этой программой. Поэтому этот вопрос об увеличении лимитов обоснован, но это требует, безусловно, принятия решения правительством. Мы готовы принять участие в обсуждении этого вопроса», — сказала сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

По мнению ОПОРЫ РОССИИ, лимиты необходимо увеличить минимум на 400 млрд рублей.

«Программа «Господдержка 2%» крайне важна в текущей ситуации для поддержки российского бизнеса, – считает Президент ОПОРЫ РОССИИ Александр Калинин. – Представители субъектов малого и среднего предпринимательства сильно пострадали от последствий пандемии, и эта программа позволят МСП сохранить рабочие места и восстановить деятельность. Но уже сейчас мы понимаем, что лимита программы хватит далеко не всем. По нашим подсчетам, лимиты по этой критически важной государственной мере поддержки необходимо расширить ещё минимум на 400 млрд рублей».