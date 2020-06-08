В мае KIA снизила продажи в России на 59%

Российские дилеры KIA в мае реализовали 8008 автомобилей – это на 59% меньше, чем годом ранее, сообщает «АВТОСТАТ».

По итогам пяти месяцев 2020 года в России было продано 64212 автомобилей KIA, что на 30% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.

Рыночная доля марки составила 13,4% против 14,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в мае было реализовано 3655 автомобиля (-56%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял новый компактный кроссовер KIA Seltos, который выбрали 809 покупателей. Третий результат показал кроссовер Sportage – 745 реализованных автомобилей (-74%). Далее идет бизнес-седан KIA Optima, чьи продажи составили 697 единиц (-65%).