Новости

В мае KIA снизила продажи в России на 59%

8 июня 2020

Читайте также:

К концу лета в Москве закроется треть заведений общепита
8 июня 2020
Почти 50% россиян находятся под риском сокращения и потери дохода
8 июня 2020

По итогам пяти месяцев 2020 года в России было продано 64212 автомобилей KIA, что на 30% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.

Рыночная доля марки составила 13,4% против 14,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в мае было реализовано 3655 автомобиля (-56%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял новый компактный кроссовер KIA Seltos, который выбрали 809 покупателей. Третий результат показал кроссовер Sportage – 745 реализованных автомобилей (-74%). Далее идет бизнес-седан KIA Optima, чьи продажи составили 697 единиц (-65%).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (472)


Реклама на сайте

«Арендная война»
Аренда непреодолимой силы. В договоры между торгцентрами и ритейлерами вписался пленум Верховного суда
Арендаторы и собственники: как договориться?
«Арендная война» закончилась. Что дальше?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании