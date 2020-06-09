АТОР: Отдых в России подорожает на 30%

Отдых на отечественных курортах может подорожать на 30%, а туриндустрия страны восстановится не раньше 2022 года, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — указал он.

Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по российскому туризму. Падение оборота в этом секторе составило от 95 до 100%, а недополученные доходы Ростуризм оценивает в 1,5 трлн рублей.