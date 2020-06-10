Ограничения смягчаются, потребление растет

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» продолжает разработку серии индикаторов, оперативно отслеживающих экономические процессы.

Продолжается дальнейшее восстановление потребительского спроса. С 1 по 7 июня расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей. Падение относительно сопоставимого периода 2019 г. сократилось до 10,8% г/г. Индекс потребительской активности на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период вырос с 63,6 до 68,1 пункта.

После последнего раунда смягчения ограничений объем непродовольственного товарооборота практически восстановился до уровней 2019 г. Изменение по итогам недели составляет лишь –1,3% г/г. Совокупный объем расходов на товары (с учетом продовольствия) растет уже на 3,2% г/г. Продолжается восстановление и сектора услуг, хотя здесь прогресс существенно медленнее. Падение все еще составляет 37,6% относительно 2019 г.

После возобновления работы непродовольственных магазинов наблюдается резкий рост спроса. Всплеск покупок отмечается в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары». Объемы продаж по сравнению с предшествующей неделей выросли в полтора раза, а в Москве и области — почти в два раза. Падение относительно 2019 г. сократилось до –21% г/г против –64% г/г неделей ранее. Аналогичная динамика зафиксирована в категориях «Товары для строительства и ремонта», «Мебель и предметы интерьера» и «Автодилеры», причем все три категории по оборотам вернулись к значениям 2019 года, то есть по состоянию на последнюю неделю полностью восстановились.

Смягчение ограничений также способствовало дальнейшему восстановлению отдельных видов услуг. В категории «Салоны красоты и SPA» за неделю обороты увеличились на четверть. В Подмосковье траты в этом сегменте выросли в 5,5 раза по сравнению с концом мая. Выраженный рост наблюдается в категории «Спорт». По мере появления людей на улицах также восстанавливается выручка ресторанов и кафе (–55,9% г/г). В целом прирост отмечается по всему спектру услуг.

Динамика последней недели в значительной степени объясняется отложенным спросом. Колебания могут оказаться возвращением потребления в привычный режим, в обычную офлайн-розницу. Таким же образом связаны более скромный прирост в продовольственных категориях (+7,8% г/г) и постепенное восстановление общепита.

Но, хотя еженедельная динамика устойчиво позитивна, падение общего уровня расходов относительно 2019 г. сохраняется. По расчетам аналитиков лаборатории «СберДанные», три четверти первоначального падения были связаны с изменением поведения россиян и разрывом логистических цепочек, а не собственно ограничениями. Это создает неопределенность относительно сроков полного восстановления, особенно в секторе услуг.

SberIndex.ru — аналитический портал Сбербанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности и изменение индекса активности. В новом разделе «Бизнес» представлено изменение объема ФОТ и изменение активности малого бизнеса. Также здесь собраны исследования лаборатории «СберДанные» и другие.

Лаборатория «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровнях. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.