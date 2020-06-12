Только 8% предпринимателей готовы сделать «удаленку» основным форматом работы

Только 8% предпринимателей сделают «удаленку» новым форматом работы, показало исследование Райффайзенбанка «Малый бизнес 2020: до и после карантина». Большинство планируется вернуться в офисы полностью или частично, а также восстановить часть рабочих процессов в прежнем формате.

Процессы на удаленке: кто останется в digital после карантина

Переход к работе в цифровых каналах стал главным ответом малого и микро бизнеса на ограничения, связанные с распространением коронавируса. 40% участников опроса заявили, что переводили в digital процессы и сотрудников.

«Часть процессов в карантин действительно перешла к внешним подрядчикам, — отмечает Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. — Наше исследование показало, что чаще всего на аутсорс отдавали онлайн-бухгалтерию и сервис подачи декларации в налоговую. Это те процессы, которые мы включили и в свою экосистему для малого бизнеса — все это упрощает рутинные задачи. Многие передали внешним исполнителям доставку, кадровый учет и кол-центр».

Многие из тех, кто вышел в онлайн, хотят вернуться к прежним процессам. 65% опрошенных предпринимателей намерены вернуть все, а 27% — часть процессов в офлайн. Только 8% назвали удаленную работу своим новым основным форматом.

Многие готовы оставить в офлайне только те процессы, которые невозможно цифровизировать — это производство, сборка и доставка. Документооборот, взаимодействие с клиентами и регулярные встречи команды могут полностью перейти в digital. Это касается и традиционных офлайн-проектов, и тех, чьи процессы были изначально выстроены вокруг цифровых каналов. «В карантин число заказов выросло в несколько раз, и мы расширяли сборочный цех и доставку — это офлайн-процессы. Привлечение и общение с клиентами останется онлайн. После карантина их активность изменится, но мы не ожидаем, что их станет меньше — это просто будет другой паттерн поведения. Поэтому работу с цифровыми каналами ослаблять не планируем», — отметил Ваге Киракосян, со-основатель сервиса доставки «Закажи Батон».

Офис после карантина: нужен ли и каким он будет

Многие предприниматели после карантина планируют вернуться в офисы. Однако процессы неизбежно изменятся, и отношение к офисному пространству и его наполнению придется пересмотреть.

«Безусловно, не все работодатели станут переводить своих сотрудников на удалённый формат работы, и компании полностью не откажутся от офисов, но процент удаленных работников однозначно возрастет, — полагает Наталья Никитина, партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Сushman & Wakefield. — По нашим наблюдениям, около 25% сотрудников будут работать из дома. Каким-то компаниям могут потребоваться помещения большей площади, а другие, наоборот, будут сокращать свое рабочее пространство».

В новых условиях появится тренд на осознанность в офисах, считает Михаил Семенов, CEO сервиса складов с доставкой QB: «Мы станем лучше считать, понимая, что каждый метр стоит денег, даже если он пустует. И научимся эффективнее использовать пространство. Нужна ли переговорка, если собираться раз в месяц можно просто в офисе? Нужна ли кладовая, если хранятся в ней, в основном, личные вещи сотрудников? Должно количество рабочих мест равняться количеству сотрудников или можно перейти на формат hotdesk, когда места не закреплены, а каждый сотрудник проводит в офисе только 2–3 дня в неделю? Сейчас — лучшее время, чтобы об этом задуматься».

Переформатирование офиса может стать следствием изменения подхода к организации рабочего процесса, считает Наталья Никитина, партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Сushman & Wakefield. Так, часть функций может остаться в режиме удаленной работы. Некоторые компании уже сейчас задумываются над форматом посменной работы сотрудников, в этом им может помочь система hotdesk-офисов, добавила эксперт.

«Новые рыночные реалии, сложившиеся в результате влияния пандемии на все сферы общественной жизни, бесспорно, приведут к изменениям в привычном восприятии офисного пространства. В первую очередь, это произойдет ввиду ужесточения требований безопасности сотрудников. Плотная рассадка и open space могут увеличивать риск передачи инфекции. Соответственно, внедрение зонирования в офисах и предоставление сотрудникам возможности выбора рабочего места может стать инструментом адаптации компаний к новой реальности», — отмечают в Сushman & Wakefield.

Первая волна пройдет уже в ближайшее время, когда компании начнут трансформировать свои офисы по «правилу двух метров». В результате таких изменений площадь рабочего места сотрудника будет увеличена, что скажется на общей площади офиса многих компаний. Также переговорные могут трансформироваться в «телефонные будки» для видео-встреч с коллегами.

По мнению Натальи Никитиной, стремление к оптимизации рабочего пространства может выступить драйвером увеличения спроса в сегменте коворкингов. «Мы ожидаем пик спроса на коворкинги в III–IV квартале 2020 года. Этот формат предполагает гибкость в условиях и сроках, резиденты получат готовый офис с отделкой — это то, что будет нужно клиентам после пандемии», — пояснила она.

При этом полного переформатирования офисных пространств в объекты другого функционального значения не произойдет. «Такая реконцепция скорее возможна в сфере торговой недвижимости и сфере развлечений. В качестве примера можно привести организацию „открытых“ кинотеатров на парковках у торговых центров», — добавила Наталья Никитина.

В опросе приняли участие более 500 владельцев малого и микро бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Омска, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов с населением более 500 тыс. человек.