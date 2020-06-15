Об ухудшении экономической ситуации в Иркутской области заявили 17% руководителей

При большинстве мнений о неизменности экономической ситуации в торговле, об улучшении заявили лишь 4% опрошенных руководителей, в то время как 17% отмечают ухудшение, сообщает Иркутскстат.

Негативный настрой усилился, в первом квартале перевес оценок со знаком «минус» был минимальным (минус 1 процентный пункт). Заметно ухудшился баланс оценок обеспеченности собственными финансовыми ресурсами (с -20 до -27) и прибыли (с -39 по -47 пунктов).

Еще больше пострадали предприятия сферы сервиса. Позитивные мнения о динамике прибыли и экономической ситуации почти отсутствовали, отрицательный баланс оценок составил -69 и -65 пунктов.

В таких условиях утрачивается уверенность руководителей в успешном функционировании предприятий. На ниве платных услуг индекс предпринимательской уверенности, учитывающий изменения экономической ситуации, а также фактическое и прогнозное изменение спроса на услуги, и в начале года был отрицательным. А во втором квартале негативный настрой руководителей усилился: показатель с прежних минус 14 пунктов упал до минус 52.

В розничной торговле негатив не столь резко выражен. Однако общий перелом в не лучшую сторону тоже заметен. Показатель предпринимательской уверенности руководителей (владельцев) торговых предприятий, учитывающий фактическое и прогнозное изменение ситуации и уровень складских запасов, в первом квартале имел небольшое положительное значение (+1,6 пункта). Во втором квартале плюс сменился минусом (-4,1 пункта).