Названы сферы с самым высоким сокращением зарплат из-за пандемии

В апреле-мае 2020 года расходы на зарплаты больше всего сократили субъекты малого и среднего бизнеса из сектора спорта, отдыха и развлечений, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка «Точка».

Больше всего в апреле—мае сократили расходы на зарплаты предприятия

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в апреле—мае по отношению к марту сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 63%, говорится в исследовании банка «Точка» (есть у РБК), проведенного на основании данных по 300 тыс. компаний-клиентов (выборка не ограничивалась компаниями, работающими только в указанных выше областях).

На 40% снизили расходы на оплату труда своих сотрудников в этот период малые и средние компании, занятые в сфере образования.

Расходы на фонд оплаты труда предприятий МСП, предоставляющих другие виды услуг, в апреле—мае упали на 45%.

Резкое снижение выплат в мае показал и строительный бизнес.

Если еще в апреле расходы на фонд оплаты труда у предприятий МСП, занятых в этой сфере, выросли на 25%, то уже в мае они упали на 26%. В логистической сфере уровень выплат стабилизировался на уровне апреля. Тогда падение составило 12%, в мае — 1%.