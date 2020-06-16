Снижение ставок по страховым взносам сохранит бизнесу более 283 млрд рублей

Как заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, снижение с 1 апреля ставок по страховым взносам с 30% до 15% только в этом году позволит бизнесу сохранить более 283 млрд рублей.

Под эту меру поддержки попали 6 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. Даниил Егоров подчеркнул, что снижение ставок – постоянная мера.

Он также рассказал, что для малого и среднего бизнеса была произведена отсрочка или освобождение от уплаты налогов.

За второй квартал отсрочка составила полгода, для оплаты налогов за первый квартал – на четыре месяца. Эта мера распространяется не только на МСП, но и на некоммерческие организации, всего около 2 млн субъектов. «Это позволит сохранить предприятиям в обороте 243 млрд рублей», – отметил Даниил Егоров.

Освобождение от уплаты налогов за II квартал получили более 2 млн индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, что позволило им не выводить из оборота более 100 млрд рублей.

С 12 мая начались выплаты субсидий тем компаниям, которые максимально сохранили число сотрудников. «За сохранение численности в апреле нами переведено компаниям и индивидуальным предпринимателям 42 млрд рублей, что позволило сохранить 3,5 млн человек, работающих в этих компаниях. За первую половину июня перечислено 25 млрд рублей компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые сохранили численность в мае. Эта поддержка будет продолжаться до конца июня», - заявил Даниил Егоров.

Что касается самозанятых, то 1 июня все 730 тысяч зарегистрированных в этом налоговом режиме получили налоговый бонус в размере одного МРОТ на уплату налога в 2020 году.

Кроме того, из 1,5 млрд рублей, уплаченных самозанятыми в прошлом году, возвращено уже 1,3 млрд рублей. «Как только люди привяжут карты к приложению «Мой налог», мы сразу эти выплаты произведем», - добавил глава ФНС России. Он отметил, что теперь на самозанятых распространяются те меры неналоговой поддержки, которые сейчас предоставляются малому и среднему бизнесу. Речь идет о доступе к госзакупкам, льготным кредитам и льготной аренде.

Даниил Егоров также обратил внимание, что объем выручки по онлайн-кассам почти вернулся к показателям февраля, до введения ограничений: «Количество активных онлайн-касс составляет 85% от февральского уровня, а выручка уже 95% от февральских показателей. Некоторую позитивную динамику мы также видим в выплатах подоходного налога. Я надеюсь, мы достаточно быстро сможем вернуться к показателям до внедрения ограничений».