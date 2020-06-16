ИК «Фридом Финанс» обновила мобильную версию сайта и приложение Tradernet для Android

ИК «Фридом Финанс» обновила мобильную версию сайта и приложение Tradernet для Android «Фридом Финанс» сообщает о запуске обновленного мобильного приложения для инвесторов, использующих операционную систему Android.

Новая версия приложения Tradernet для Android позволяет отслеживать онлайн-котировки и совершать торговые сделки с акциями, ETF и другими инструментами фондового рынка. В описание каждой ценной бумаги добавлены графики котировок с возможностью переключения между пятью тайм-фреймами. Карточки компаний также отражают колебания цены в процентах и ряд других показателей, необходимых для принятия инвестиционного решения. В приложении также можно ознакомиться со «стаканом» цен и выставить ордер (как рыночный, так и отложенный).

Пользователь приложения имеет возможность полностью контролировать свой инвестиционный портфель. Данные о балансе, имеющихся денежных средствах и открытых торговых позициях обновляются в режиме реального времени. Кроме того, клиенту доступна вся история ранее совершенных им торговых сделок. Приложением могут пользоваться владельцы и реальных счетов, и демоверсий.

Клиенты с реальными счетами также получили возможность выставлять неторговые поручения, например подавать заявки на участие и продажу форвардов на IPO, пополнять счет банковской картой, обновлять персональные данные.

Пользователи мобильного приложения отмечают, что оно стало удобнее, быстрее, расширился его функционал. Практически все возможности сайта продублированы в мобильной версии для Android, что позволяет проводить операции из любой точки мира и держать под контролем свой инвестиционный портфель.

Ранее аналогичным образом было обновлено мобильное приложение для iPad и iPhone. Также был модернизирован сайт Tradernet. В частности, был существенно расширен функционал платформы.



«В настоящий момент мы находимся в стадии интенсивного развития. Крайне активное использование платформы клиентами требует буквально еженедельно менять старые технологические решения на новые, докупать серверные мощности, решать проблемы с каналами связи и с партнерами, которые внезапно оказываются неспособны соответствовать нашим требованиям, — рассказывает руководитель проекта Tradernet Денис Матафонов. — Мы постоянно движемся вперед и помимо новой Android-версии приложения, получившей хорошие отклики от клиентов, мы выпустили совершенно новую мобильную веб-версию. В ответ на запросы наших клиентов мы добавили много новых функций в iOS-приложение. В частности, в нем появилась возможность проводить конвертацию, оценивать риски, просматривать отчеты брокера. Кроме того, на платформе есть множество более локальных инструментов для упрощения и улучшения операций, которые проводят на сайте наши клиенты».



Tradernet – это современное, многофункциональное приложение, которое сделало фондовый рынок еще ближе для российских инвесторов. Платформа обеспечивает клиентам Freedom Finance Corp. прямой доступ к торгам на крупнейших биржах мира. Пользователи могут проводить операции с более чем 40 тысячами финансовых инструментов на Nasdaq, NYSE, LSE, Deutsche Boerse, KASE, а также на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Количество запросов к серверам Tradernet превысило 120 млн в сутки, среднее количество клиентов, находящихся в системе онлайн, составляет 8-9 тысяч. 20-25 тысяч клиентов ежедневно логинятся в платформу. Каждый день Tradernet обрабатывает 150-200 тысяч клиентских сделок.