В мае 2020 года россияне купили 62 тысячи новых легковых автомобилей

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», этот показатель примерно вдвое меньше, чем в мае прошлого года (118 тыс. шт.), но при этом на 13% больше, чем в апреле нынешнего (54,5 тыс. шт.).

Лидером по предпочтениям у россиян традиционно является отечественная марка LADA – в прошлом месяце они приобрели около 16 тысяч таких машин, что на 41% меньше, чем в мае 2019-го. Далее следуют корейские бренды Hyundai и KIA, продукция которых разошлась тиражом в почти 8 тысяч и 7 тысяч единиц соответственно. При этом оба демонстрируют рыночное падение: KIA – на 51%, Hyundai – на 48%.

Кроме них, в пятерку марок-лидеров рынка новых легковых автомобилей в России по итогам мая нынешнего года попали французская Renault (5,2 тыс. шт.; - 49%) и японская Toyota (3,7 тыс. шт.; -51%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев россияне купили 492 тыс. легковых машин – на 17% меньше, чем в январе – мае 2019 года. Напомним, падение авторынка происходит на фоне пандемии коронавируса и последовавших за этим ограничительных мер в сфере авторитейла, которые пришлись на апрель и май.