В банки Приангарья по новой кредитной программе под 2% для предпринимателей поступило заявок на 5,5 млрд рублей

С 1 июня в России стартовала программа льготного кредитования предприятий со ставкой 2% годовых. От предпринимателей Иркутской области поступило 1 118 заявок на 5,5 млрд рублей, сообщают в областной администрации.

Как сообщили в министерстве экономического развития региона, полученные деньги можно направить на осуществление предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы сотрудникам, либо погасить ранее взятые кредиты, в том числе беспроцентный кредит на оплату труда.



На сегодняшний день одобрены 468 заявок на 1,2 млрд рублей. Заявки поступили в Байкальский банк Сбербанка России, ВТБ, Россельхозбанк, МСП и Промсвязьбанк.



Напомним, что на кредиты могут рассчитывать компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО (включенные в реестр СО НКО), а также компании из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности. Исключение составляют индивидуальные предприниматели без наемных работников. При этом предприятиям малого и микробизнеса достаточно соответствовать перечню пострадавших отраслей по дополнительному ОКВЭД.



Кредит будет предоставляться не всей суммой сразу, а ежемесячными траншами, что позволит обеспечить сохранение занятости и своевременную оплату труда сотрудников предприятий-заемщиков. Привлеченные кредитные средства можно использовать как непосредственно на выплату зарплат, так и на рефинансирование или погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита и иные текущие цели.



Конечная ставка по займу для потребителей составит 2%, остальное субсидирует государство. В свою очередь, при соблюдении условий программы проценты по кредиту не требуют ежемесячного погашения, они капитализируются, то есть будут прибавлены к основному долгу и должны быть выплачены по окончанию срока кредитного договора вместе с «телом» кредита.

Срок погашения льготного займа до 30 июня 2021 года.



При этом, предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, заемщик должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Стоит отметить, что на момент заключения кредитного договора заемщик не должен находиться в процедуре банкротства, в случае, если заемщиком является индивидуальный предприниматель, то на момент подачи заявки на получение льготного займа его деятельность не должна быть прекращена.